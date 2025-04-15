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Как мотоцикл Минск стал другом сельской молодёжи СССР

2:03
Авто

В деревне, где автобусы ходили "раз в сутки", а до клуба — пять километров, мотоцикл был больше, чем транспорт. Он был свободой, скоростью, статусом.

Минск М106
Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Минск М106

А если это был "Минск" — лёгкий, простой, выносливый — значит, у тебя началась настоящая молодость.

Почему именно "Минск"?

Минский мотоциклетный завод выпускал простые двухтактные модели — ММВЗ-3.111, "Минск-125", "Минск-12" и другие.

Их выбирали за:

  • Надёжность — заводился "с полпинка", даже зимой
  • Лёгкий вес — удобно для подростков и новичков
  • Простоту ремонта — починил сам, "прямо в поле"
  • Доступность — стоил в 2-3 раза дешевле "ИЖа" или "Урала"

Друг деревенской жизни

На "Минске" ездили в поле, в соседнюю деревню, в школу и на танцы. Иногда — даже в роддом за женой.
Это был универсальный транспорт: с прицепом для дров, мешками зерна, а порой и с пассажиром поверх рюкзака.

Символ молодёжной свободы

Для подростков "Минск" был первым настоящим взрослым транспортом. Его мыли, натирали, красили, глушили "банкой из-под сгущёнки" — лишь бы "пёр красиво".

С ним были первые:

  • покатушки по просёлку
  • рев перед клубом
  • влюблённые поездки под звёздами

Звук его мотора был саундтреком летнего вечера в селе.

Брат по ключу

"Минск" учил не только ездить, но и крутить гайки.
Каждый деревенский парень знал:

  • как поменять поршневое кольцо
  • как настроить карбюратор
  • и как починить сцепление из подручных материалов

Это был мотоцикл, с которым дружили руками.

"Минск" был не просто мотоциклом, а частью деревенской юности. Он давал свободу, драйв и уверенность. И пусть сегодня его можно увидеть разве что на фестивале ретротехники — в сердцах целого поколения он остался первым другом на двух колёсах.

Мотоцикл Минск - На что он способен?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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