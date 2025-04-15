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5 электромотоциклов, которые можно водить без прав: идеальны для городских поездок в Бразилии

1:59
Авто

В Бразилии всё больше людей выбирают электромотоциклы, которые можно водить без водительских прав. Эти транспортные средства предлагают экологичную и экономичную альтернативу традиционным мотоциклам. Вот пять моделей, не требующих наличия водительского удостоверения:​

Электроскутер
Фото: commons.wikimedia.org by VELKEJ LED, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Электроскутер

1. Caloi Mobylette

Современная версия классического мопеда с электродвигателем мощностью 350 Вт. Максимальная скорость — 25 км/ч, запас хода — около 30 км. Цена — около 9 199 реалов.

2. Zero Luna

Компактный электроскутер с мотором 350 Вт, развивает скорость до 25 км/ч и имеет запас хода до 40 км. Стоимость — примерно 6 499 реалов.

3. Loop K1

Городской электроскутер с мотором 350 Вт, максимальная скорость — 25 км/ч, запас хода — до 40 км. Цена — около 5 999 реалов.

4. Tailg Dyfly

Электроскутер с мощностью 350 Вт, достигает скорости 25 км/ч и имеет запас хода до 35 км. Стоимость — примерно 4 999 реалов.

5. Bee S1

Стильный электроскутер с мотором 350 Вт, максимальная скорость — 25 км/ч, запас хода — до 30 км. Цена — около 5 499 реалов.

Эти модели соответствуют требованиям бразильского законодательства для транспортных средств, не требующих водительских прав: мощность до 350 Вт и максимальная скорость до 25 км/ч. Они идеально подходят для коротких поездок по городу, особенно в условиях плотного трафика.

Уточнения

Электромоторо́ллер или электроску́тер — вид мотороллера, использующий электродвигатель с питанием от аккумулятора.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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