Выглядели одинаково — наказали по-разному: как цвет линии на обочине решает судьбу водителя

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

На первый взгляд — обычная разметка у края дороги. На деле — сигнал, за игнорирование которого можно получить штраф в тысячи рублей. Весной, когда дороги становятся суше, а поток плотнее, водители всё чаще ищут, где бы ненадолго остановиться. Но именно в такие моменты жёлтая линия может сыграть злую шутку.

Фото: commons.wikimedia.org by Acubens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ дорога

Жёлтая линия — это не просто цвет

Сплошная жёлтая разметка вдоль обочины означает одно: останавливаться здесь запрещено. Ни на минуту. Такие линии встречаются и в городе, и на трассах, и нарушение этого правила обойдётся в 2 250 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — в 4 500 рублей.

Есть и прерывистый вариант — он разрешает остановку, но не более чем на 5 минут, и только при условии, что водитель остаётся в автомобиле.

Белая линия — можно, но осторожно

Белая сплошная на обочине (разметка 1.2) — лишь ориентир, обозначающий край дороги. При необходимости её пересекать разрешается — например, для кратковременной остановки. Но есть оговорка: нельзя выезжать на саму обочину и двигаться по ней, даже если дорога пуста. Это нарушение, и штраф за него такой же — 2 250 рублей.

А вот другая белая сплошная — разметка 1.1 — уже разделяет потоки и пересекать её категорически запрещено. Ошибка с линиями может дорого обойтись.

Временная разметка важнее обычной

Если линия не жёлтая и не белая, а оранжевая, это сигнал ещё более серьёзный: перед вами временная разметка, связанная с дорожными работами. В период её действия все прочие линии теряют приоритет — оранжевая главнее.

Уточнения

Обо́чина — элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, выделенный с помощью разметки или конструктивно.

