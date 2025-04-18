Кажется, что всё понятно — но весной почти все водители делают эти 7 ошибок

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Весна кажется идеальным временем для вождения: дороги сухие, солнце светит, настроение лучше. Но именно в это время многие попадают в неприятности, которых можно было легко избежать. Инспектор ГАИ напомнил о типичных весенних ошибках, которые всё ещё актуальны.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Смена шин: не спешить, но и не затягивать

Как только подсох асфальт, возникает соблазн поставить летнюю резину. Но весной по ночам возможны заморозки и "чёрный лёд", особенно за городом. Апрельский снегопад — не редкость. И всё же ездить на шипах до конца мая тоже не стоит. Оптимальное время для переобувки — когда температура ночью стабильно выше нуля.

Новая машина — старая проблема

Многие весной получают автомобиль уже на летней резине. Но ночная дорога может быть опасной даже в апреле. Лучше планировать поездки в светлое время суток, когда солнечное тепло делает трассу безопаснее.

Не лей воду вместо омывайки

Обычная вода весной может замёрзнуть ночью и забить форсунки. Это легко пропустить — а потом ехать вслепую. Не экономь на мелочах: пока ночные температуры ниже +5 °C, стоит держаться зимней жидкости.

Лужа — это не просто вода

Весной лужи часто маскируют ямы, лёд и разрушенный асфальт. Высокая скорость и вода в воздухозаборе — рецепт дорогостоящего ремонта. Особенно опасно аквапланирование: даже на 80 км/ч потеря сцепления может быть мгновенной. Безопасный порог — 70 км/ч.

Мойка — не для красоты

Зимой на кузове накапливаются соли и реагенты. Весной их нужно смывать не разово, а тщательно и регулярно — иначе коррозия не заставит себя ждать.

Осторожно: животные на дороге

Весной активизируются лоси, кабаны, косули. Особенно часто они выходят на трассы ночью. Если видишь знак "Дикие животные" — сбавь скорость. Так можно спасти и себя, и зверя.

Разметка исчезла — штраф остался

Зимой краска стирается, но это не отменяет запретов. Даже если сплошная неразличима, действуют знаки. Неуверенность — повод отказаться от рискованного манёвра.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

