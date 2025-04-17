Пешеходные переходы стали минным полем: как законно проехать и не лишиться половины зарплаты

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Пешеходные переходы давно считаются зоной повышенного риска — здесь уязвимы все. По умолчанию приоритет на "зебре" принадлежит пешеходу, за исключением ситуаций с включёнными спецсигналами или регулировкой светофором. Но как быть, если человек только ступил на край дороги — а водителю уже пора ехать?

Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ пешеходы

Один переход — много споров

Когда речь идёт о переходе в одну полосу, вопросов почти не возникает: водитель обязан дождаться, пока человек полностью пересечёт проезжую часть. Но на многополосных переходах начинается путаница. Можно ли начать движение, если пешеход ещё на противоположной стороне? Ответ зависит от правового толкования.

Что говорит закон

Штраф за непредоставление преимущества пешеходу — от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Если нарушение повторяется в течение года, наказание будет более жёстким. Но важнее другое: в ПДД фигурирует формулировка "уступить дорогу", а не "обязательно остановиться". И это ключевой момент.

Согласно разъяснению Верховного суда, водитель может продолжить движение, если не мешает пешеходу и его траектории. Если человек уже прошёл перед машиной и движется в другом направлении, дорога считается свободной.

Главное — не мешать

Смысл правила — не вынуждать пешехода резко менять маршрут, останавливаться или ускоряться. Водитель не обязан ждать, пока человек покинет переход полностью, но должен быть уверен, что его манёвр не вызывает дискомфорта или опасности.

Именно поэтому каждую ситуацию инспекторы рассматривают отдельно. Если пешеход идёт спокойно, не оглядывается и не меняет темпа, претензий к водителю не возникнет. Но если человек испугался, замешкался или ускорился из-за машины — это уже повод для штрафа.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

