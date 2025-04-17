Старые привычки теперь вне закона: 10 ПДД-новинок, которые могут дорого обойтись

Даже опытные водители всё чаще ловят себя на ощущении растерянности: знакомые сигналы исчезают, логика дорожного движения меняется, а привычные правила оборачиваются штрафами. ПДД переживают заметное обновление — и всё это уже работает на дорогах.
Главное нововведение — исчезновение мигающего зелёного сигнала. Вместо него теперь вводится так называемая фаза "двойного красного": короткий момент, когда светофор горит красным во всех направлениях. Это не ошибка — водителям дают безопасный интервал для завершения манёвра. Тем, кто привык ускоряться при мигающем сигнале, придётся менять привычки.
На улицах появился свежий знак — 5.19.3д. Он обозначает диагональный пешеходный переход и уже привлёк внимание водителей. Теперь пересекать дорогу можно по диагонали, но только в строго отведённых местах.
В зону особого внимания попали знаки с белыми стрелками — 3.27д-3.30д. Они точно указывают, где нельзя оставлять автомобиль. Например, стрелка влево означает запрет на стоянку на указанной стороне. Один неосторожный манёвр — и штраф гарантирован.
Знак 6.4.1д, визуально почти не отличимый от классического символа парковки, теперь обязывает водителей оставлять машину исключительно в крытых зонах. Парковка на открытом пространстве — нарушение, даже если вокруг нет других машин.
Новый знак 3.34д запрещает въезд на перекрёсток, если впереди затор. Даже зелёный сигнал не даёт права пересечь границу. Это правило фиксируется камерами, и штрафы не заставят себя ждать.
Синий знак кругового движения теперь не определяет приоритет. Всё решают привычные символы "Главная дорога" и "Уступите дорогу". Теперь без внимательности — никак.
В крупных городах появились зоны с указателем 5.18.1 и ярко-красной разметкой 1.27 — парковаться здесь имеют право только машины экстренных служб. Остальные — мимо, иначе будет штраф.
Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
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