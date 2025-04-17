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Старые привычки теперь вне закона: 10 ПДД-новинок, которые могут дорого обойтись

2:40
Авто

Даже опытные водители всё чаще ловят себя на ощущении растерянности: знакомые сигналы исчезают, логика дорожного движения меняется, а привычные правила оборачиваются штрафами. ПДД переживают заметное обновление — и всё это уже работает на дорогах.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Вместо мигающего зелёного — двойной красный

Главное нововведение — исчезновение мигающего зелёного сигнала. Вместо него теперь вводится так называемая фаза "двойного красного": короткий момент, когда светофор горит красным во всех направлениях. Это не ошибка — водителям дают безопасный интервал для завершения манёвра. Тем, кто привык ускоряться при мигающем сигнале, придётся менять привычки.

Новый знак — новый переход

На улицах появился свежий знак — 5.19.3д. Он обозначает диагональный пешеходный переход и уже привлёк внимание водителей. Теперь пересекать дорогу можно по диагонали, но только в строго отведённых местах.

Белые стрелки против парковки

В зону особого внимания попали знаки с белыми стрелками — 3.27д-3.30д. Они точно указывают, где нельзя оставлять автомобиль. Например, стрелка влево означает запрет на стоянку на указанной стороне. Один неосторожный манёвр — и штраф гарантирован.

Парковка только под крышей

Знак 6.4.1д, визуально почти не отличимый от классического символа парковки, теперь обязывает водителей оставлять машину исключительно в крытых зонах. Парковка на открытом пространстве — нарушение, даже если вокруг нет других машин.

Желтая сетка запрещает въезд

Новый знак 3.34д запрещает въезд на перекрёсток, если впереди затор. Даже зелёный сигнал не даёт права пересечь границу. Это правило фиксируется камерами, и штрафы не заставят себя ждать.

На круг — по старым правилам

Синий знак кругового движения теперь не определяет приоритет. Всё решают привычные символы "Главная дорога" и "Уступите дорогу". Теперь без внимательности — никак.

Парковка для спецслужб — табу для всех

В крупных городах появились зоны с указателем 5.18.1 и ярко-красной разметкой 1.27 — парковаться здесь имеют право только машины экстренных служб. Остальные — мимо, иначе будет штраф.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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