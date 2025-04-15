Дрон-фургон из Китая: футуристический транспорт выйдет уже в 2026 году — взлетает прямо с трассы

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Электрофургон с отсоединяемым дроном появится на рынке в 2026 году. На международной выставке потребительских товаров в Хайкоу китайская компания Xpeng AeroHT представила одну из самых необычных новинок последних лет — шестиколёсный электрический фургон с интегрированным летающим модулем.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летающий автомобиль

Машина два в одном: едет и летает

Модель получила название "Сухопутный авианосец" (Land Aircraft Carrier). Главное её отличие от обычного транспорта — модульный дрон, установленный на крыше. Электролёт можно отсоединить от фургона и использовать для полётов.

По заявлению производителя, электромобиль способен преодолеть до 1000 километров по земле и подняться на высоту до 1000 метров в небе. Инженеры подчёркивают, что проект разрабатывался с упором на универсальность и мобильность.

Когда ждать в продаже

Главный инженер по маркетингу Xpeng AeroHT Цю Минцюань поделился ближайшими планами компании, отметив, что подготовка к массовому запуску проекта уже идёт полным ходом.

"Мы планируем получить сертификат лётной годности в четвёртом квартале этого года. Примерно летом следующего года мы начнём крупномасштабное производство и поставки. Осталось ещё больше года, чтобы реализовать задуманное", — поделился главный инженер.

Будет ли в России

В компании не исключают появления "Сухопутного авианосца" и на российском рынке. Однако для этого потребуется официальное одобрение от профильных российских ведомств.

Глобальный дебют на EXPO-2025

Презентация необычного электромобиля состоялась в рамках EXPO-2025, которое проходит в китайском городе Хайкоу. Выставка продлится до 18 апреля и уже стала международной площадкой для демонстрации инноваций в сфере технологий и потребительских товаров, сообщает "Царьград".

Уточнения

Тра́нспорт (от лат. trans «через» + portare «нести») — со­во­куп­ность всех ви­дов пу­тей со­об­ще­ния, транс­порт­ных средств, технических уст­ройств и со­ору­же­ний на пу­тях со­об­ще­ния, обес­пе­чи­ваю­щих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое; и соответствующая от­расль эко­но­ми­ки, связанная с перевозкой пассажиров и грузов.

