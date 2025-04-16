Инновации и дизайн: что скрывает новый компактный внедорожник Volkswagen Tera?

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В мае Volkswagen представит в Бразилии новый компактный внедорожник Tera, стартовая цена которого составит 100 тысяч реалов. Новинка нацелена на завоевание лидерства в быстрорастущем сегменте компактных SUV и станет отправной точкой для амбициозной стратегии Volkswagen в Южной Америке.

Фото: commons.wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Teramont X

Tera отличается угловатым, мужественным дизайном с узнаваемыми задними фонарями в духе глобальных моделей бренда. Интерьер выполнен в практичном, но современном стиле и включает мультимедийную систему VW Play Connect с поддержкой 4G и Wi-Fi, беспроводную зарядку и эргономичные элементы управления. В продвинутых версиях — шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и система автономного торможения.

Tera будет производиться на модернизированном заводе Volkswagen в Таубате, что не только поддержит занятость в регионе, но и укрепит экономическую инфраструктуру. Уже в этом году запланирован экспорт более чем в 25 стран, включая рынки Латинской Америки, а в перспективе — Индию и другие регионы.

В борьбе за рынок Tera столкнется с Fiat Pulse, Renault Kardian и Citroën Basalt, однако выигрышная комбинация цены, дизайна, технологий и сильной дилерской сети делает Volkswagen серьёзным претендентом на победу. Отличительные детали, вроде силуэтов Taubaté на шасси и пасхального яйца на стекле, подчёркивают преемственность бренда.

Под капотом — 1.0 TSI flex-двигатель мощностью до 116 л. с. на этаноле, доступный с 6-ступенчатой механикой или автоматом. Это обеспечивает баланс между производительностью и топливной экономичностью.

Tera — первая модель в рамках плана Volkswagen по выпуску 16 новых моделей до 2028 года, включая электрифицированные версии. Базовая платформа MQB A0 позволяет гибко адаптировать авто к разным рынкам и потребностям.