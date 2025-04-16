Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Егор Крид наказал зрителей своего концерта в Астрахани из-за обмана
Выбирай Россию: ответ Путина на сотрудничество в космосе
Перелом челюсти и иск: кинопродюсер обвинил актрису Ленкома в вымогательстве
Телефон сам просит код доступа? Это не ошибка, а новая защита
Россию — в космос: раскрыты научные планы РФ
Нам нужна Россия: объективная реальность изучения космоса Западом
Сделано в России: космические станции Европы сделаны на разработках РФ
Международный космос: стал известен ответ России на вызовы в космосе
Требуется Россия: судьба космических проектов РФ и США

Инновации и дизайн: что скрывает новый компактный внедорожник Volkswagen Tera?

2:10
Авто

В мае Volkswagen представит в Бразилии новый компактный внедорожник Tera, стартовая цена которого составит 100 тысяч реалов. Новинка нацелена на завоевание лидерства в быстрорастущем сегменте компактных SUV и станет отправной точкой для амбициозной стратегии Volkswagen в Южной Америке.

Volkswagen Teramont X
Фото: commons.wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Teramont X

Tera отличается угловатым, мужественным дизайном с узнаваемыми задними фонарями в духе глобальных моделей бренда. Интерьер выполнен в практичном, но современном стиле и включает мультимедийную систему VW Play Connect с поддержкой 4G и Wi-Fi, беспроводную зарядку и эргономичные элементы управления. В продвинутых версиях — шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и система автономного торможения.

Tera будет производиться на модернизированном заводе Volkswagen в Таубате, что не только поддержит занятость в регионе, но и укрепит экономическую инфраструктуру. Уже в этом году запланирован экспорт более чем в 25 стран, включая рынки Латинской Америки, а в перспективе — Индию и другие регионы.

В борьбе за рынок Tera столкнется с Fiat Pulse, Renault Kardian и Citroën Basalt, однако выигрышная комбинация цены, дизайна, технологий и сильной дилерской сети делает Volkswagen серьёзным претендентом на победу. Отличительные детали, вроде силуэтов Taubaté на шасси и пасхального яйца на стекле, подчёркивают преемственность бренда.

Под капотом — 1.0 TSI flex-двигатель мощностью до 116 л. с. на этаноле, доступный с 6-ступенчатой механикой или автоматом. Это обеспечивает баланс между производительностью и топливной экономичностью.

Tera — первая модель в рамках плана Volkswagen по выпуску 16 новых моделей до 2028 года, включая электрифицированные версии. Базовая платформа MQB A0 позволяет гибко адаптировать авто к разным рынкам и потребностям.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Конец доминированию Google на Android? Япония вынесла историческое решение против IT-гиганта
Экономика и бизнес
Конец доминированию Google на Android? Япония вынесла историческое решение против IT-гиганта Аудио 
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Еда и рецепты
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный Аудио 
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Выбирай Россию: ответ Путина на сотрудничество в космосе
Россию — в космос: раскрыты научные планы РФ
Нам нужна Россия: объективная реальность изучения космоса Западом
Сделано в России: космические станции Европы сделаны на разработках РФ
Международный космос: стал известен ответ России на вызовы в космосе
Требуется Россия: судьба космических проектов РФ и США
Он интеллигентный: Седокова публично призналась в симпатии молодому актёру
На пульсе науки: студенты МГТУ Баумана встретились с Путиным
Парад изобретений: работы студентов МГТУ Баумана оценены на высшем уровне
Цыганов высказался о выборе профессии: почему актёр связал свою жизнь с театром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.