Почему Москвич-412 в СССР считался почти иномаркой

"Москвич"-412 считался "почти иномаркой" в СССР не случайно — у него действительно было несколько крутых фишек, которые выгодно выделяли его на фоне других отечественных машин.
Давайте разберемся, почему он так воспринимался.
Современный двигатель (на тот момент)
У 412-го стоял алюминиевый верхнеклапанный двигатель УЗАМ-412 на 1.5 литра (75 л. с.). Это был почти "спорт" по советским меркам — в те годы "Жигули" (копейка) только набирали обороты, а "Москвич" уже топил под 140 км/ч.
Двигатель был похож по конструкции на европейские аналоги (например, BMW 1500 тех лет), и очень напоминал импортные разработки.
Экспортная история
"Москвич-412" активно поставлялся в Европу: в Англию, Францию, Финляндию, Бельгию и даже в Канаду. Часто продавался под именем Moskvitch 1500.
В Британии его продавали через автосалоны, и он даже имел сертификаты безопасности, которых не было у других советских машин.
В некоторых странах его сравнивали с Opel Kadett, а это было признание.
Комфорт и дизайн
Удобные сиденья с мягкой обивкой и наклонной приборной панелью — уже с намеком на эргономику. Багажник был просторный, а запаска убиралась под пол — как у "настоящих" европейцев.
Имел стильные элементы: металлические молдинги, красивые колпаки, продвинутые фары.
Универсальность и надёжность
Славился тем, что не боялся плохих дорог и был проходимее "Жигулей". Прост в ремонте, хорошо себя чувствовал в глубинке, где не каждый ВАЗ справлялся.
Восприятие в народе
Владелец "412-го" чувствовал себя на ступень выше тех, у кого был "Запорожец" или "Москвич-408". Внешне он выглядел солиднее и более "западно" — особенно с экспортной комплектацией (с хромом и круглыми фарами).
Его ассоциировали с заграницей, потому что знали: в Европе его покупают за валюту.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.