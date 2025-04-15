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Почему Москвич-412 в СССР считался почти иномаркой

2:11
Авто

"Москвич"-412 считался "почти иномаркой" в СССР не случайно — у него действительно было несколько крутых фишек, которые выгодно выделяли его на фоне других отечественных машин.

Moskvitch-412 izh in Elektrostal. img 01
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Moskvitch-412 izh in Elektrostal. img 01

Давайте разберемся, почему он так воспринимался.

Современный двигатель (на тот момент)

У 412-го стоял алюминиевый верхнеклапанный двигатель УЗАМ-412 на 1.5 литра (75 л. с.). Это был почти "спорт" по советским меркам — в те годы "Жигули" (копейка) только набирали обороты, а "Москвич" уже топил под 140 км/ч.
Двигатель был похож по конструкции на европейские аналоги (например, BMW 1500 тех лет), и очень напоминал импортные разработки.

Экспортная история

"Москвич-412" активно поставлялся в Европу: в Англию, Францию, Финляндию, Бельгию и даже в Канаду. Часто продавался под именем Moskvitch 1500.
В Британии его продавали через автосалоны, и он даже имел сертификаты безопасности, которых не было у других советских машин.

В некоторых странах его сравнивали с Opel Kadett, а это было признание.

Комфорт и дизайн

Удобные сиденья с мягкой обивкой и наклонной приборной панелью — уже с намеком на эргономику. Багажник был просторный, а запаска убиралась под пол — как у "настоящих" европейцев.

Имел стильные элементы: металлические молдинги, красивые колпаки, продвинутые фары.

Универсальность и надёжность

Славился тем, что не боялся плохих дорог и был проходимее "Жигулей". Прост в ремонте, хорошо себя чувствовал в глубинке, где не каждый ВАЗ справлялся.

Восприятие в народе

Владелец "412-го" чувствовал себя на ступень выше тех, у кого был "Запорожец" или "Москвич-408". Внешне он выглядел солиднее и более "западно" — особенно с экспортной комплектацией (с хромом и круглыми фарами).

Его ассоциировали с заграницей, потому что знали: в Европе его покупают за валюту.

Куратор Игорь Моржаретто
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