Невидимая угроза: как подделки маскируются под оригиналы

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Российский рынок автозапчастей переполнен подделками, которые внешне практически неотличимы от оригинальных деталей. Однако их использование может привести к серьезным поломкам и даже создать угрозу безопасности на дороге. Какие запчасти подделывают чаще всего и как защитить свой автомобиль?

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Масштаб проблемы

Согласно данным отраслевых ассоциаций и экспертов, до 20% автозапчастей на российском рынке являются контрафактными.

Какие запчасти подделывают чаще всего

1. Расходные материалы (наиболее часто подделываемые)

Моторные масла — приводят к ускоренному износу двигателя

Тормозные колодки — могут стать причиной отказа тормозной системы

Воздушные и масляные фильтры — плохо очищают поступающие жидкости и воздух

Свечи зажигания — значительно снижают эффективность работы двигателя

Основные причины: высокий спрос, простая технология производства и быстрая оборачиваемость товара.

2. Детали подвески и ходовой части

Сайлентблоки, шаровые опоры, ступичные подшипники

Основная проблема: не выдерживают эксплуатационных нагрузок, быстро выходят из строя

3. Электронные компоненты и системы безопасности

Различные датчики, провода, блоки управления

Особенность: их сложнее подделать, но на рынке встречается так называемый "восстановленный" контрафакт

"Сейчас откровенно плохих подделок стало меньше — продавцы боятся судебных исков. Однако риск по-прежнему существует", — отмечает генеральный директор RexRent Константин Волков

Реальные примеры поломок из-за подделок

После установки спутниковой системы слежения автомобиль перестал заводиться. Причина оказалась в некачественном проводе с обрывом из-за дешевой изоляции.

Замена тормозных колодок на неоригинальные привела к отказу тормозной системы во время движения по трассе.

Как отличить подделку

Покупайте запчасти только у официальных дилеров и проверенных поставщиков.

Внимательно проверяйте упаковку — оригинальные детали всегда имеют четкую маркировку, голограммы и другие защитные элементы.

Сравнивайте цены — слишком низкая стоимость должна насторожить.

Обращайте внимание на качество материалов — пластика, резины, металлических элементов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

