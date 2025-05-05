Невидимая угроза: как подделки маскируются под оригиналы

Российский рынок автозапчастей переполнен подделками, которые внешне практически неотличимы от оригинальных деталей. Однако их использование может привести к серьезным поломкам и даже создать угрозу безопасности на дороге. Какие запчасти подделывают чаще всего и как защитить свой автомобиль?
Согласно данным отраслевых ассоциаций и экспертов, до 20% автозапчастей на российском рынке являются контрафактными.
Моторные масла — приводят к ускоренному износу двигателя
Тормозные колодки — могут стать причиной отказа тормозной системы
Воздушные и масляные фильтры — плохо очищают поступающие жидкости и воздух
Свечи зажигания — значительно снижают эффективность работы двигателя
Основные причины: высокий спрос, простая технология производства и быстрая оборачиваемость товара.
Сайлентблоки, шаровые опоры, ступичные подшипники
Основная проблема: не выдерживают эксплуатационных нагрузок, быстро выходят из строя
Различные датчики, провода, блоки управления
Особенность: их сложнее подделать, но на рынке встречается так называемый "восстановленный" контрафакт
"Сейчас откровенно плохих подделок стало меньше — продавцы боятся судебных исков. Однако риск по-прежнему существует", — отмечает генеральный директор RexRent Константин Волков
Покупайте запчасти только у официальных дилеров и проверенных поставщиков.
Внимательно проверяйте упаковку — оригинальные детали всегда имеют четкую маркировку, голограммы и другие защитные элементы.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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