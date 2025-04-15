Моторы, которые умирали, но не сдавались: легенды инженеров СССР

Советские моторы не были идеальными. Они шумели, подтекали, перегревались, но упорно не сдавались, даже в мороз, даже с "залитым карбюратором", даже если их чинили молотком.
Это были движки с характером, а не просто "двигатели внутреннего сгорания". Вот ТОП таких.
1. ЗиЛ-130 — гремит, но идёт
Здоровенный V8, жрал как не в себя — но работал десятилетиями. Даже если половина цилиндров "молчала" — тащил. Шофёры говорили: "ЗиЛ — не машина, а брат по жизни".
2. Двигатель Д-240 (МТЗ-80)
Ставился на "Беларусь", работал в поле, в грязи, в снегу. Прост как три копейки: чинился прямо в огороде. Утром "с факелом" грелся, а к обеду уже пахал как зверь
3. ИЖ-Юпитер — двухтактный воин
Курился, как паровоз, но заводился почти всегда. Требовал любви и знания карбюратора "на слух"
"Масло, бензин, искра — и пошёл!" — говорили байкеры-романтики.
4. "Вихрь-30" — лодочный мотор из ада
Тяжёлый, шумный, с характером. Мог заглохнуть на середине реки, а потом завестись с первого рывка. Зато когда шёл — вода кипела, соседи по озеру завидовали.
5. Двигатель ГАЗ-21 "Волга"
4-цилиндровый, но с мужским басом. Запускался с толкача, с горки, "на проводках" — как угодно. До сих пор живой в гаражах энтузиастов — легенда на колёсах.
Советские моторы не баловали водителя, но и не предавали его в трудный момент. Их не нужно было понимать — их нужно было чувствовать.
Они ломались, гремели, но никогда не сдавались — как и люди, которые их создавали.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.