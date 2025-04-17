Потепление — не сигнал трогаться сразу после запуска

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие уверены: в жару прогревать двигатель перед поездкой не нужно. Но так ли это на самом деле? Своим мнением поделился руководитель сервисного центра Geely & Hyundai компании "ТрансТехСервис" Андрей Лукьянов. Об этом сообщает издание "За рулем".

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ-2131 инжекторный двигатель

Лето — не повод заводиться и сразу уезжать

По словам эксперта, летом длительный прогрев действительно не требуется. Особенно это актуально для машин с автоматической коробкой передач — масло в таких трансмиссиях прогревается в движении.

Однако есть один важный нюанс. Если машина стояла долго — дайте мотору поработать хотя бы минуту. За это время масло успеет пройти по всем каналам и достичь верхней части двигателя. Иначе старт будет "всухую", что постепенно снижает ресурс мотора.

Золотое правило — не переусердствовать

Слишком долгий прогрев тоже вреден — особенно летом, когда избыточное тепло может создать ненужную нагрузку на систему охлаждения и зря расходовать топливо.

Специалист напомнил:

Всегда следуйте рекомендациям производителя,

Меняйте масло и фильтры в срок,

Не пренебрегайте визуальной проверкой уровня жидкостей.

Именно такие простые действия обеспечивают надежность и долгую жизнь автомобиля, особенно в условиях жаркого климата и городской эксплуатации.

Уточнения

Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение.



