Потепление — не сигнал трогаться сразу после запуска

Многие уверены: в жару прогревать двигатель перед поездкой не нужно. Но так ли это на самом деле? Своим мнением поделился руководитель сервисного центра Geely & Hyundai компании "ТрансТехСервис" Андрей Лукьянов. Об этом сообщает издание "За рулем".
По словам эксперта, летом длительный прогрев действительно не требуется. Особенно это актуально для машин с автоматической коробкой передач — масло в таких трансмиссиях прогревается в движении.
Однако есть один важный нюанс. Если машина стояла долго — дайте мотору поработать хотя бы минуту. За это время масло успеет пройти по всем каналам и достичь верхней части двигателя. Иначе старт будет "всухую", что постепенно снижает ресурс мотора.
Слишком долгий прогрев тоже вреден — особенно летом, когда избыточное тепло может создать ненужную нагрузку на систему охлаждения и зря расходовать топливо.
Специалист напомнил:
Всегда следуйте рекомендациям производителя,
Меняйте масло и фильтры в срок,
Не пренебрегайте визуальной проверкой уровня жидкостей.
Именно такие простые действия обеспечивают надежность и долгую жизнь автомобиля, особенно в условиях жаркого климата и городской эксплуатации.
Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение.
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