Не кабель виноват: от чего на самом деле загораются электромобили

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Электромобили горят? Да, но гораздо реже, чем думают скептики. И, как выясняется, чаще всего виноват вовсе не зарядный кабель, а сам водитель. Об этом сообщает издание "За рулем" со ссылкой на эксперта Владислава Мазова, CEO сети зарядных станций Artis.

Фото: flickr.com by Tony Webster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горящий автомобиль BMW

Где кроется риск

По словам Мазова, современные электрозаправки оснащены системой многоуровневой защиты. Они следят за температурой, напряжением, сопротивлением и при малейших сбоях автоматически прерывают зарядку. То есть зарядная станция сама себя обезопасит.

А вот машина — не всегда.

Причины большинства возгораний кроются в:

использовании неоригинальных аккумуляторов,

установке дешёвых комплектующих,

самодельных доработках,

и игнорировании диагностики батареи.

Особенно опасны старые или перегретые литий-ионные АКБ — их повреждение может спровоцировать воспламенение.

Как избежать проблем

Мазов подчёркивает:

Используйте только сертифицированные комплектующие.

Заряжайте электрокар на проверенных станциях с защитой.

Не вмешивайтесь в конструкцию автомобиля без официального разрешения.

Следите за состоянием батареи — её ресурс не бесконечен.

При соблюдении этих простых правил риск возгорания минимален, и эксплуатация электромобиля становится не менее безопасной, чем бензинового.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте. Используется в качестве вспомогательного источника электроэнергии в бортовой сети при неработающем двигателе и для запуска двигателя.

