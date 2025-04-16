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Не кабель виноват: от чего на самом деле загораются электромобили

1:30
Авто

Электромобили горят? Да, но гораздо реже, чем думают скептики. И, как выясняется, чаще всего виноват вовсе не зарядный кабель, а сам водитель. Об этом сообщает издание "За рулем" со ссылкой на эксперта Владислава Мазова, CEO сети зарядных станций Artis.

Горящий автомобиль BMW
Фото: flickr.com by Tony Webster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горящий автомобиль BMW

Где кроется риск

По словам Мазова, современные электрозаправки оснащены системой многоуровневой защиты. Они следят за температурой, напряжением, сопротивлением и при малейших сбоях автоматически прерывают зарядку. То есть зарядная станция сама себя обезопасит.

А вот машина — не всегда.

Причины большинства возгораний кроются в:

  • использовании неоригинальных аккумуляторов,

  • установке дешёвых комплектующих,

  • самодельных доработках,

  • и игнорировании диагностики батареи.

Особенно опасны старые или перегретые литий-ионные АКБ — их повреждение может спровоцировать воспламенение.

Как избежать проблем

Мазов подчёркивает:

  • Используйте только сертифицированные комплектующие.

  • Заряжайте электрокар на проверенных станциях с защитой.

  • Не вмешивайтесь в конструкцию автомобиля без официального разрешения.

  • Следите за состоянием батареи — её ресурс не бесконечен.

При соблюдении этих простых правил риск возгорания минимален, и эксплуатация электромобиля становится не менее безопасной, чем бензинового.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте. Используется в качестве вспомогательного источника электроэнергии в бортовой сети при неработающем двигателе и для запуска двигателя.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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