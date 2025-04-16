Не кабель виноват: от чего на самом деле загораются электромобили

Электромобили горят? Да, но гораздо реже, чем думают скептики. И, как выясняется, чаще всего виноват вовсе не зарядный кабель, а сам водитель. Об этом сообщает издание "За рулем" со ссылкой на эксперта Владислава Мазова, CEO сети зарядных станций Artis.
По словам Мазова, современные электрозаправки оснащены системой многоуровневой защиты. Они следят за температурой, напряжением, сопротивлением и при малейших сбоях автоматически прерывают зарядку. То есть зарядная станция сама себя обезопасит.
А вот машина — не всегда.
Причины большинства возгораний кроются в:
использовании неоригинальных аккумуляторов,
установке дешёвых комплектующих,
самодельных доработках,
и игнорировании диагностики батареи.
Особенно опасны старые или перегретые литий-ионные АКБ — их повреждение может спровоцировать воспламенение.
Мазов подчёркивает:
Используйте только сертифицированные комплектующие.
Заряжайте электрокар на проверенных станциях с защитой.
Не вмешивайтесь в конструкцию автомобиля без официального разрешения.
Следите за состоянием батареи — её ресурс не бесконечен.
При соблюдении этих простых правил риск возгорания минимален, и эксплуатация электромобиля становится не менее безопасной, чем бензинового.
Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте. Используется в качестве вспомогательного источника электроэнергии в бортовой сети при неработающем двигателе и для запуска двигателя.
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