Почему мотоциклы ИЖ были популярнее в деревнях, чем в городах

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В 70-80-х по улицам деревень гремели ИЖи — "Планета", "Юпитер". И хотя мотоцикл этот был не из лёгких, в селе он ценился выше любой иномарки.

Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ИЖ Планета 3 Лимпопо

Почему же в городах ИЖи терялись, а в деревне становились настоящей легендой?

Универсальность — как швейцарский нож на колёсах

Можно было ехать в магазин, на рыбалку, в лес, на сенокос и даже с женой в роддом

Ставил коляску — и вёз мешки картошки или козу

Бездорожье, пыль, грязь — ИЖ не боялся ничего

А ещё — на нём можно было работать: развозить молоко, возить почту, тащить тележку

Неприхотливость и ремонтопригодность

Сломался? Не беда — кувалда, проволока, WD-40 (или керосин), и поехал. Запчасти находились у соседа, в сарае или даже на свалке.

Многие знали ИЖ вдоль и поперёк — от сцепления до проводки. ИЖ был как старый трактор: шумит, дымит, но не подведёт.

В городе тесно, в деревне — просторно

На улицах Москвы с ИЖом делать особо нечего — пробки, асфальт, патрули. А в деревне — простор, поле, лес, речка, дорога до горизонта. Можно гнать по просёлку, не сбавляя газа, и никто не скажет: "Сбавь скорость, шумный!".

Доступность

Мотоцикл был дешевле "Жигулей” и "Москвича” в разы

Мотоциклы по распределению давали молодым специалистам, колхозникам

ИЖ — это был входной билет в транспортную самостоятельность, особенно где автобус два раза в день

Культ деревенского мужика с ИЖом

Меховая ушанка, кожаная куртка, сапоги — и ИЖ под седлом. За рулём — дед, отец, брат, сосед.

Девушки на заднем сиденье держались за плечи, а не за ремни сиденья. Это было про стиль, свободу и уважение. А у кого был "ИЖ с люлькой" — тот вообще был как с иномаркой сегодня.

ИЖ в деревне — это был не просто мотоцикл, а член семьи, помощник и символ мужской силы. Он не просил комфорта, зато вёз куда надо, когда надо и как надо.

И до сих пор где-то по просёлкам гремит его выхлоп — будто привет из прошлого, когда техника была настоящей.