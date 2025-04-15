Почему мотоциклы ИЖ были популярнее в деревнях, чем в городах  

В 70-80-х по улицам деревень гремели ИЖи — "Планета", "Юпитер". И хотя мотоцикл этот был не из лёгких, в селе он ценился выше любой иномарки.
Почему же в городах ИЖи терялись, а в деревне становились настоящей легендой?
Универсальность — как швейцарский нож на колёсах
Неприхотливость и ремонтопригодность
Сломался? Не беда — кувалда, проволока, WD-40 (или керосин), и поехал. Запчасти находились у соседа, в сарае или даже на свалке.
Многие знали ИЖ вдоль и поперёк — от сцепления до проводки. ИЖ был как старый трактор: шумит, дымит, но не подведёт.
В городе тесно, в деревне — просторно
На улицах Москвы с ИЖом делать особо нечего — пробки, асфальт, патрули. А в деревне — простор, поле, лес, речка, дорога до горизонта. Можно гнать по просёлку, не сбавляя газа, и никто не скажет: "Сбавь скорость, шумный!".
Доступность
Культ деревенского мужика с ИЖом
Меховая ушанка, кожаная куртка, сапоги — и ИЖ под седлом. За рулём — дед, отец, брат, сосед.
Девушки на заднем сиденье держались за плечи, а не за ремни сиденья. Это было про стиль, свободу и уважение. А у кого был "ИЖ с люлькой" — тот вообще был как с иномаркой сегодня.
ИЖ в деревне — это был не просто мотоцикл, а член семьи, помощник и символ мужской силы. Он не просил комфорта, зато вёз куда надо, когда надо и как надо.
И до сих пор где-то по просёлкам гремит его выхлоп — будто привет из прошлого, когда техника была настоящей.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.