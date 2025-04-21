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Новая Vesta не требует ног: стартовало производство ручной версии

Авто

Теперь управлять автомобилем можно без помощи ног. АвтоВАЗ начал выпуск серийных Lada Vesta с ручным управлением, ориентированных на водителей с ограниченными возможностями. Это важный шаг для повышения доступности личного транспорта.

Седан Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Седан Lada Vesta

Управление рукой вместо педалей

В новой версии автомобиля вместо классического использования ног задействован механический рычаг, установленный слева от руля. Нажатие "на себя" активирует газ, движение "от себя" — тормоз. Система полностью сертифицирована и дублирует работу стандартных педалей.

Ручное управление получили как седан, так и универсал Vesta. Оба варианта оснащены мотором 1,6 л на 106 л. с. в паре с вариатором.

Что входит в комплектацию

Модифицированный седан предлагается в версии Comfort — с кондиционером, двумя подушками безопасности, системой стабилизации ESC, электроприводом и обогревом зеркал.

А "социальный" универсал Lada Vesta SW выполнен в комплектации Life.

Здесь добавлены:

  • трёхуровневый подогрев передних сидений,

  • регулировка кресла по высоте,

  • круиз-контроль,

  • мультимедийная система Lada Enjoy,

  • и многофункциональное рулевое колесо.

Также на заводе подтвердили, что выпуск модели Lada Granta с ручным управлением продолжается — она остаётся альтернативой для покупателей с аналогичными потребностями.

Уточнения

LADA Vesta — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180. Заменило семейство LADA Priora в модельной линейке. Представляет собой пятое поколение легковых автомобилей LADA.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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