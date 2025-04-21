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Было выгодно, а стало накладно: куда исчез дизель с дорог

1:25
Авто

Они считались идеальным выбором: экономия топлива, ресурсные моторы, выносливость. Но всё - мода на дизель в России стремительно сходит на нет. Когда-то такие машины занимали до 8% авторынка, но теперь это скорее исключение, чем тренд.

Дизель
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Дизель

"Дизель? Нет, спасибо"

Спрос рухнул, и производители отреагировали. Российские бренды больше не делают ставку на дизельные версии, а среди китайских моделей, так любимых россиянами, таких предложений и вовсе почти не осталось. Дизельные авто стали чем-то из прошлого — вроде CD-дисков или кнопочных телефонов.

Солярка больше не про экономию

Главный аргумент в пользу дизеля — "дешевле ездить" — больше не работает. Сегодня цена литра солярки выше АИ-95 примерно на 13-14%, и вся топливная выгода тает прямо на заправке.

Обслуживание — больной вопрос

Но и это не всё. Владелец дилерской сети рассказал журналистам, что эксплуатация дизельных машин давно перестала быть выгодной. Дорогое ТО, частая замена топливных фильтров, специальные масла и обязательный AdBlue — всё это увеличивает расходы. А если дело доходит до ремонта — запасные части стоят ощутимо дороже, да и ждать их приходится дольше.

Уточнения

Ди́зельный дви́гатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха. Применяется в основном на судах (теплоходах, дизель-электроходах), тепловозах и МВПС (рельсовых автобусах, дизель-поездах), автобусах и грузовых автомобилях, тракторах и танках, дизельных электростанциях, а к концу XX века получил распространение и на легковых автомобилях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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