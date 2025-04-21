Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит портить мясо: как правильно приправлять для гриля
Вы думали это спасёт глаза: миф, который стоил вам хорошего зрения
7 болезней, которые больше не звучат как приговор: как изменилась медицина за 20 лет
Как избавиться от известкового налёта в туалете: 5 мощных натуральных средств
Прилетело из космоса: как пыль с астероида могла запустить жизнь на Земле
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Прыщ перед свиданием? Один трюк — и никто не заметит
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Секреты успешного выбора: куда мигранты из Таджикистана едут в поисках счастья

Машина, которую уже не делают, всё ещё ищет владельца

1:28
Авто

На горизонте — редкий зверь. Пока модель Kia Stinger во всём мире официально отправлена на покой, в России замечен новый экземпляр без пробега. И не просто "Стингер", а в максимальной комплектации GT Line Suede.

0 Kia Stinger 0
Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
0 Kia Stinger 0

Уходит красиво: редкий шанс купить "нулёвый" Stinger

Модель сняли с производства ещё в 2023 году, но на складах некоторых дилеров остались "неотстрелянные" экземпляры. Один из таких был замечен в Екатеринбурге. И речь здесь не о подержанном авто с сомнительной историей, а о свежем лифтбеке в идеальном состоянии, который даже не выезжал на дороги.

Что под капотом и на ценнике

Под капотом — 2,0-литровый турбомотор, выдающий 247 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. С места до сотни — за 6,8 секунды. Учитывая размеры и статус модели, это серьёзная заявка на драйв и комфорт.

За эксклюзив придётся заплатить: ценник установлен на уровне 5 249 900 рублей. Но дилер предлагает скидки — до 150 тысяч рублей при сдаче авто по трейд-ин и до 100 тысяч при покупке в кредит. Так что цена может стать чуть дружелюбнее.

Уточнения

Kia Stinger — спортивный лифтбек класса Gran Turismo, выпускаемый автомобильной компанией Kia Motors. Первый прототип под названием Kia GT представлен в 2011 году во Франкфурте. Спустя три года концепт Kia GT4 Stinger показан на автосалоне в Детройте. Премьера серийной модели, разработанной Петером Шраером и Грегори Гийомом, состоялась там же в 2017 году.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда
Садоводство, цветоводство
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда Аудио 
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система
Шоу-бизнес
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система Аудио 
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение
Садоводство, цветоводство
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Сводка с фронта: Киеву понравился день перемирия, который выполняли только русские, Дмитрий Плотников
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Последние материалы
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Секреты успешного выбора: куда мигранты из Таджикистана едут в поисках счастья
Неожиданное откровение Любови Успенской: как мода формирует наш характер
Первые рейсы Икарусов: Венгрия на улицах советских городов
Лучше шашлыка? Рыба на мангале — хит майских
Самые надёжные двигатели СССР. Почему они были такими простыми?
Целый бак бензина в подарок: как новые шины экономят топливо
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Йоко Оно пережила три выкидыша и заикание: история жены Леннона, которую ненавидели миллионы
По следам рыцарей и гурманов: как одно путешествие по Франции стало настоящим хитом среди туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.