Машина, которую уже не делают, всё ещё ищет владельца

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

На горизонте — редкий зверь. Пока модель Kia Stinger во всём мире официально отправлена на покой, в России замечен новый экземпляр без пробега. И не просто "Стингер", а в максимальной комплектации GT Line Suede.

Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 0 Kia Stinger 0

Уходит красиво: редкий шанс купить "нулёвый" Stinger

Модель сняли с производства ещё в 2023 году, но на складах некоторых дилеров остались "неотстрелянные" экземпляры. Один из таких был замечен в Екатеринбурге. И речь здесь не о подержанном авто с сомнительной историей, а о свежем лифтбеке в идеальном состоянии, который даже не выезжал на дороги.

Что под капотом и на ценнике

Под капотом — 2,0-литровый турбомотор, выдающий 247 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. С места до сотни — за 6,8 секунды. Учитывая размеры и статус модели, это серьёзная заявка на драйв и комфорт.

За эксклюзив придётся заплатить: ценник установлен на уровне 5 249 900 рублей. Но дилер предлагает скидки — до 150 тысяч рублей при сдаче авто по трейд-ин и до 100 тысяч при покупке в кредит. Так что цена может стать чуть дружелюбнее.

Уточнения

Kia Stinger — спортивный лифтбек класса Gran Turismo, выпускаемый автомобильной компанией Kia Motors. Первый прототип под названием Kia GT представлен в 2011 году во Франкфурте. Спустя три года концепт Kia GT4 Stinger показан на автосалоне в Детройте. Премьера серийной модели, разработанной Петером Шраером и Грегори Гийомом, состоялась там же в 2017 году.



