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Целый бак бензина в подарок: как новые шины экономят топливо

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На российском рынке появилось летнее обновление, которое способно изменить взгляды на бюджетные шины. Модель Cordiant Run Tour от одноимённого шинного холдинга уже в продаже — и она не просто про поездки, а про экономию, выносливость и комфорт.

резина
Фото: Freepik by standret is licensed under Рublic domain
резина

Разработано с прицелом на реальных водителей

Новинка вышла с конвейера ульяновского завода Gislaved. При её создании инженеры "Кордианта" фокусировались не на абстрактных параметрах, а на запросах водителей, особенно тех, кто живёт и ездит за пределами мегаполисов. Шина получилась крепкой, экономичной и адекватной по цене.

Конструкция модели построена на сверхпрочном корде ST, который дополняется нейлоновым бандажом — он защищает протектор от проколов. А начиная с 15 дюймов, в боковину встроен дополнительный слой каркаса — против ударов и повреждений. Всё это заметно продлевает срок службы.

Ездишь далеко? Сэкономишь больше

Главный козырь Cordiant Run Tour — топливная экономичность. Благодаря новой рецептуре резиновой смеси и оптимизации конструкции шины снижают расход топлива до 0,45 литра на 100 километров. Если ездить активно и много — например, 15 тысяч километров за сезон — разница выливается в один полный бак. И это без ущерба для надёжности или комфорта.

Класс экономичности шины — В, что значительно выше показателей прошлой модели FIRESTONE TOURING FS100.

Дизайн со смыслом

Боковина шины украшена асимметричным узором, напоминающим арочные мосты. Этот визуальный код отражает философию самой модели: надёжность, долговечность и устойчивость — в любой дорожной ситуации.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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