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Стоит копейки, а чинится за тысячи: ловушка генераторного ремня

2:10
Авто

Мало кто обращает внимание на приводной ремень вспомогательных агрегатов, пока не случится беда. Но именно он может привести к дорогостоящему ремонту — особенно на моторах с ременным или цепным приводом ГРМ.

двигатель
Фото: Freepik by aopsan is licensed under Рublic domain
двигатель

Обрыв ремня — не просто неприятность. Его обломки могут заклинить шкив коленвала, повредить передний сальник, а в особо опасных случаях — даже оборвать ремень ГРМ. Последствия могут быть катастрофическими для двигателя.

Как понять, что ремень скоро "попросится" на замену

Иногда автомобиль сам подаёт сигналы тревоги: визг, скрип, слабое свечение фар или проблемы с зарядкой аккумулятора. Всё это может указывать на то, что ремень генератора доживает свои последние дни.

Визуальный осмотр может рассказать ещё больше. Трещины, потёртости, расслоения, торчащие нити или облезлые клинья — каждый из этих признаков говорит о скором выходе ремня из строя.

Что убивает ремень быстрее всего

Среди главных врагов ремня — несоосные или повреждённые шкивы, ржавчина, а также выработанный натяжной ролик. Если он уже "устал", ремень будет изнашиваться ускоренно. Но на этом список не заканчивается.

Масло или антифриз, попавшие на рабочую поверхность ремня, практически моментально сокращают его срок службы. Это особенно актуально при старых сальниках или негерметичных соединениях.

Правила замены, которые спасут от повторных трат

При установке нового ремня важно соблюдать жёсткие требования. Количество ручейков должно совпадать с заводским вариантом — установка, например, 5-ручейкового вместо 6-ручейкового может привести к смещению и быстрому износу.

Не забудьте про длину — она может отличаться всего на пару миллиметров, и это нормально, если ролик натяжителя сможет компенсировать разницу. Но главное: меняя ремень, не забудьте заменить и сам натяжной ролик. Это небольшое вложение сегодня избавит от крупных проблем завтра.

Уточнения

Автомоби́льный генера́тор — устройство, обеспечивающее преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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