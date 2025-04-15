Мопеды в СССР. Верховина против Риги, кто кого?

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В СССР мопед был мечтой подростка и удобство для взрослого.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мопед Рига-11

Когда прав не надо, бензина — на копейки, а ветер — в лицо. И если ты ездил на "Верховине", а друг — на "Риге", то споры были жарче, чем цилиндр после подъёма в горку.

"Рига" — прибалтийский зверёк на колёсах

Производилась в Латвии на заводе "Саркана Звайгзне". Лёгкая, простая и надёжная, особенно модели Рига-11 и Рига-22.

Отличалась компактностью, шустрым мотором и "европейским" стилем. Мотор — 49 кубиков, 2 передачи, скорость — до 40 км/ч. Любили дачники, почтальоны и… школьники-гонщики

Плюсы:

Простота ремонта

Быстрый старт

Лёгкий вес

Минусы:

Слабоватая подвеска

Низкий руль не всем нравился

Шумный мотор на высоких оборотах

"Верховина" — украинский упрямец с характером

Делали во Львове на Львовском мотозаводе. Более массивный, солидный, с вертикальной посадкой.

Популярны модели Верховина — 5, 6 и 7. Более высокая проходимость — любили в деревнях и сёлах. Славился тяговитым мотором и жёсткой рамой.

Плюсы:

Устойчивость на плохой дороге

"Деревенская надёжность"

Был почти как мотоцикл

Минусы:

Жрал больше бензина

Капризный в настройке

Итог поединка: кто победил?

"Рига" — выбор тех, кто любит лёгкость, манёвренность и стиль. "Верховина" — для тех, кто хочет мощь, уверенность и езду "по полям". Победителя нет, потому что они обе — легенды, каждая со своим характером.