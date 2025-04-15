Мопеды в СССР. Верховина против Риги, кто кого?

В СССР мопед был мечтой подростка и удобство для взрослого.
Когда прав не надо, бензина — на копейки, а ветер — в лицо. И если ты ездил на "Верховине", а друг — на "Риге", то споры были жарче, чем цилиндр после подъёма в горку.
"Рига" — прибалтийский зверёк на колёсах
Производилась в Латвии на заводе "Саркана Звайгзне". Лёгкая, простая и надёжная, особенно модели Рига-11 и Рига-22.
Отличалась компактностью, шустрым мотором и "европейским" стилем. Мотор — 49 кубиков, 2 передачи, скорость — до 40 км/ч. Любили дачники, почтальоны и… школьники-гонщики
Плюсы:
Минусы:
"Верховина" — украинский упрямец с характером
Делали во Львове на Львовском мотозаводе. Более массивный, солидный, с вертикальной посадкой.
Популярны модели Верховина — 5, 6 и 7. Более высокая проходимость — любили в деревнях и сёлах. Славился тяговитым мотором и жёсткой рамой.
Плюсы:
Минусы:
Итог поединка: кто победил?
"Рига" — выбор тех, кто любит лёгкость, манёвренность и стиль. "Верховина" — для тех, кто хочет мощь, уверенность и езду "по полям". Победителя нет, потому что они обе — легенды, каждая со своим характером.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.