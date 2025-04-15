Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Час огня над Курском: дроны летели, как кометы, оставляя за собой руины
Новая золотая лихорадка? Goldman Sachs предрекает взлёт цены до $3700 к концу 2025
Мозг уменьшается у этих людей: серьезная ошибка может привести к сокращению объема серого вещества
Продажа без паники: как избавиться от машины и остаться в плюсе
Самое романтичное место Европы — и это не Париж
Укус комара может чесаться неделю — и это не случайность
Скумбрия исчезает: почему любимая рыба может пропасть с прилавков
Забудьте про поцелуи: что может скрываться за лаской с кошкой, о чем вам стоит узнать
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны

Советский мотор от лодки Вихрь: шум, масло и отдых на воде

2:20
Авто

Если в 70-80-х ты слышал характерный рев на водоёме, знай — это "Вихрь" вышел на охоту.

Моторная лодка "Сибирячка"
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Моторная лодка "Сибирячка"

Не на рыбу, а на свободу, на отдых, на уикенд всей семьёй. Советский лодочный мотор "Вихрь" стал легендой не за комфорт, а за характер — и за то, что заводился… ну, когда хотел.

Что за мотор?

Производился на Таллинском заводе "Вольта", а потом — в Калининграде. Самые популярные модели: "Вихрь-20" и "Вихрь-30".

Мотор двухтактный, бензин с маслом мешали вручную. Вес — около 50 кг, запуск — ручной, шнурком, как на бензопиле.

Надёжный, если знаешь характер: мог не заводиться час, а потом пахать сутки без перерыва.

Ритуал запуска "Вихря"

  1. Проверка свечей
  2. Снятие колпака (а он всегда болтается)
  3. Подкачка топлива, проверка троса
  4. Первый рывок — мимо, второй — тоже
  5. С третьего — вспышка, гул, дым и радость!

На воде — как на "Волге" среди лодок

Мощный, шумный, быстрый. Глиссировал даже с полной лодкой: трое взрослых, ящик пива и снасти. Управление — поворотом ручки на румпеле.

Лодки "Казанка”, "Прогресс”, "Южанка” — классические пары к "Вихрю". Если пошёл — тащит, как трактор. Главное — не глушить без причины

Почему его любили

Починить можно было на коленке, прямо у берега. Все детали были знакомы: шестерёнки, карбюратор, иголка, поплавок. Мужики в гаражах обсуждали, чем "Вихрь" лучше "Нептуна".

Умелый владелец — как колдун: заводил с одного рывка, и мотор пел. Это был настоящий элемент летнего быта, как мангал и кепка с сеткой.

Атмосфера отдыха

Утро, туман над водой, спиннинг в лодке. Рядом сын, в ухо — комар, в сердце — покой. Где-то на берегу пыльный "Москвич", в багажнике — уха.

А в воде — "Вихрь”, гудит, будто поёт советский гимн реке.

"Вихрь" — это не просто мотор. Это запах бензина, шум на весь водоём и ощущение свободы, которое не купишь. Он заводил не только винт — он заводил лето.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Погрузил, поехал, лишился прав: как незаметная ошибка превращается в наказание
Авто
Погрузил, поехал, лишился прав: как незаметная ошибка превращается в наказание Аудио 
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Roewe D6: почему этот электромобиль стал революцией в мире авто Игорь Буккер Кровавая ночь в Курске: как один удар дронов ВСУ изменил правила игры — детали секретной стратегии Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Последние материалы
Продажа без паники: как избавиться от машины и остаться в плюсе
Самое романтичное место Европы — и это не Париж
Укус комара может чесаться неделю — и это не случайность
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Скумбрия исчезает: почему любимая рыба может пропасть с прилавков
Забудьте про поцелуи: что может скрываться за лаской с кошкой, о чем вам стоит узнать
Звёзды манят снова: режиссёр Вызова заговорил о новой невероятной мечте после триумфа
Хитрость, которая спасает ювелирку в любой поездке
Поднимите глаза: весна принесёт двойной дождь из метеоров прямо над вами
Хилая вчера — крепкая сегодня: способ, который перезапускает рассаду за 48 часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.