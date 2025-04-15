Советский мотор от лодки Вихрь: шум, масло и отдых на воде

Если в 70-80-х ты слышал характерный рев на водоёме, знай — это "Вихрь" вышел на охоту.
Не на рыбу, а на свободу, на отдых, на уикенд всей семьёй. Советский лодочный мотор "Вихрь" стал легендой не за комфорт, а за характер — и за то, что заводился… ну, когда хотел.
Что за мотор?
Производился на Таллинском заводе "Вольта", а потом — в Калининграде. Самые популярные модели: "Вихрь-20" и "Вихрь-30".
Мотор двухтактный, бензин с маслом мешали вручную. Вес — около 50 кг, запуск — ручной, шнурком, как на бензопиле.
Надёжный, если знаешь характер: мог не заводиться час, а потом пахать сутки без перерыва.
Ритуал запуска "Вихря"
На воде — как на "Волге" среди лодок
Мощный, шумный, быстрый. Глиссировал даже с полной лодкой: трое взрослых, ящик пива и снасти. Управление — поворотом ручки на румпеле.
Лодки "Казанка”, "Прогресс”, "Южанка” — классические пары к "Вихрю". Если пошёл — тащит, как трактор. Главное — не глушить без причины
Почему его любили
Починить можно было на коленке, прямо у берега. Все детали были знакомы: шестерёнки, карбюратор, иголка, поплавок. Мужики в гаражах обсуждали, чем "Вихрь" лучше "Нептуна".
Умелый владелец — как колдун: заводил с одного рывка, и мотор пел. Это был настоящий элемент летнего быта, как мангал и кепка с сеткой.
Атмосфера отдыха
Утро, туман над водой, спиннинг в лодке. Рядом сын, в ухо — комар, в сердце — покой. Где-то на берегу пыльный "Москвич", в багажнике — уха.
А в воде — "Вихрь”, гудит, будто поёт советский гимн реке.
"Вихрь" — это не просто мотор. Это запах бензина, шум на весь водоём и ощущение свободы, которое не купишь. Он заводил не только винт — он заводил лето.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.