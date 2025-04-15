Советский мотор от лодки Вихрь: шум, масло и отдых на воде

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Если в 70-80-х ты слышал характерный рев на водоёме, знай — это "Вихрь" вышел на охоту.

Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Моторная лодка "Сибирячка"

Не на рыбу, а на свободу, на отдых, на уикенд всей семьёй. Советский лодочный мотор "Вихрь" стал легендой не за комфорт, а за характер — и за то, что заводился… ну, когда хотел.

Что за мотор?

Производился на Таллинском заводе "Вольта", а потом — в Калининграде. Самые популярные модели: "Вихрь-20" и "Вихрь-30".

Мотор двухтактный, бензин с маслом мешали вручную. Вес — около 50 кг, запуск — ручной, шнурком, как на бензопиле.

Надёжный, если знаешь характер: мог не заводиться час, а потом пахать сутки без перерыва.

Ритуал запуска "Вихря"

Проверка свечей Снятие колпака (а он всегда болтается) Подкачка топлива, проверка троса Первый рывок — мимо, второй — тоже С третьего — вспышка, гул, дым и радость!

На воде — как на "Волге" среди лодок

Мощный, шумный, быстрый. Глиссировал даже с полной лодкой: трое взрослых, ящик пива и снасти. Управление — поворотом ручки на румпеле.

Лодки "Казанка”, "Прогресс”, "Южанка” — классические пары к "Вихрю". Если пошёл — тащит, как трактор. Главное — не глушить без причины

Почему его любили

Починить можно было на коленке, прямо у берега. Все детали были знакомы: шестерёнки, карбюратор, иголка, поплавок. Мужики в гаражах обсуждали, чем "Вихрь" лучше "Нептуна".

Умелый владелец — как колдун: заводил с одного рывка, и мотор пел. Это был настоящий элемент летнего быта, как мангал и кепка с сеткой.

Атмосфера отдыха

Утро, туман над водой, спиннинг в лодке. Рядом сын, в ухо — комар, в сердце — покой. Где-то на берегу пыльный "Москвич", в багажнике — уха.

А в воде — "Вихрь”, гудит, будто поёт советский гимн реке.

"Вихрь" — это не просто мотор. Это запах бензина, шум на весь водоём и ощущение свободы, которое не купишь. Он заводил не только винт — он заводил лето.