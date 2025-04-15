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Автомобили трёх марок резко упали в цене в России

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Авто

В первой половине марта 2025 года в России больше всего упал в цене отечественный электрический седан Evolute i-Pro, он подешевел на 360 тысяч рублей.

Девушка переключает передачу
Фото: Freepik by Drazen Zigic
Девушка переключает передачу

Кроме того, стал дешевле и Exeed VX. Дилеры предлагают эту модель на 350 тысяч рублей дешевле. Цены на него варьируются от 5 940 000 до 6 140 000 рублей.

Еще в цене упал хэтч Solaris KRX. Его можно купить на 18 тысяч рублей дешевле в исполнении Prestige, сообщает "Автовзгляд".

Уточнения

Ди́лер (англ. dealer «торговец») на рынке ценных бумаг — профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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