Автомобили трёх марок резко упали в цене в России

В первой половине марта 2025 года в России больше всего упал в цене отечественный электрический седан Evolute i-Pro, он подешевел на 360 тысяч рублей.
Кроме того, стал дешевле и Exeed VX. Дилеры предлагают эту модель на 350 тысяч рублей дешевле. Цены на него варьируются от 5 940 000 до 6 140 000 рублей.
Еще в цене упал хэтч Solaris KRX. Его можно купить на 18 тысяч рублей дешевле в исполнении Prestige, сообщает "Автовзгляд".
Ди́лер (англ. dealer «торговец») на рынке ценных бумаг — профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.