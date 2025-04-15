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Автомобили, которые доставят меньше всего хлопот: названы самые надёжные машины в России

1:30
Авто

Международная сеть автосервисов и аналитическое агентство провели исследование, в ходе которого выявляли самые надежные автомобили в России.

пикап
Фото: sollers is licensed under Free More info
пикап

Оказалось, что меньше всего поломок у немецких автомобилей (49,4%), европейских (кроме немецких и французских, 49,7%), а также японских (50,1%). "Корейцы" заняли четвертую строчку (50,7%), французские авто — на пятом месте (50,9%), а машины США — на шестом (51,2%).

У китайских и российских авто седьмая и восьмая позиции соответственно (53,4% и 55,1%), пишет "Российская газета".

Самым надежным признали Skoda с 47,5% поломок. Далее идут Mercedes-Benz (48,7%) и Toyota (48,9%). В первую пятерку вошли Lexus (49%) и BMW (49,1%). Из российских моделей LADA самую высокую строчку заняла 2112 (50,8%), среди китайских авто самым устойчивым оказался Geely Emgrand EC7 (50,3%).

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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