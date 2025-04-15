Советские тепловозы и электровозы: грозные гиганты на рельсах  

Железные дороги СССР — это не просто транспорт, это артерии страны. Они связывали города, везли грузы, людей, арбузы, уголь и мечты.
А сердце этой системы — тепловозы и электровозы, настоящие гиганты, которые ревели, пыхтели, сверкали, но не подводили.
Тепловозы — дизельное могучее братство
ТЭ3 — легенда грузовых маршрутов
Впервые выпущен в 1953 году. Работал на основных магистралях до конца 80-х.
Дизель-электрический, надёжный, с характерным "паровозным" гулом. В народе называли "тягачом СССР".
М62 — "машка" с харизмой
Закупался у венгров (потом делался у нас). Любим в депо за простоту и мощь.
Использовался и в грузовых, и в пассажирских перевозках. Был массово распространён по всей стране — от Прибалтики до Дальнего Востока.
Электровозы — короли магистралей
ЧС2 — скорость и стиль
Чехословацкий красавец, тянул пассажирские поезда. Яркий красный или вишнёвый цвет, гудок — как музыка.
Шёл на скоростях до 160 км/ч. Любим детьми и железнодорожниками до сих пор.
ВЛ80 — "Владимир Ленин" грузовой монстр
Двухсекционный, 2x8 осей — реальный танк на рельсах. Тащил многотонные составы с углём, нефтью, лесом.
Производился в Новочеркасске, был основой грузового движения. Прозвище: "пыхтун", "паровоз XXI века".
ЭР2 и ЭР9 — электрички из детства
Те самые, с деревянными сиденьями и скрипучими дверями. ЭР2 — постоянный ток, ЭР9 — переменный.
Бесконечные маршруты: дача, работа, рынок. Гудели, визжали, тормозили — и ехали точно по графику.
Что их объединяло:
Советские тепловозы и электровозы — это грохот стали, ритм страны, символ движения вперёд. Они возили не только грузы и пассажиров — они тащили на себе эпоху. И многие из них, кстати, до сих пор на рельсах.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.