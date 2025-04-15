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Советские тепловозы и электровозы: грозные гиганты на рельсах  

2:27
Авто

Железные дороги СССР — это не просто транспорт, это артерии страны. Они связывали города, везли грузы, людей, арбузы, уголь и мечты.

Тепловоз ТЭ3-6938
Фото: commons.wikimedia.org by Emoskvin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тепловоз ТЭ3-6938

А сердце этой системы — тепловозы и электровозы, настоящие гиганты, которые ревели, пыхтели, сверкали, но не подводили.

Тепловозы — дизельное могучее братство

ТЭ3 — легенда грузовых маршрутов

Впервые выпущен в 1953 году. Работал на основных магистралях до конца 80-х.

Дизель-электрический, надёжный, с характерным "паровозным" гулом. В народе называли "тягачом СССР".

М62 — "машка" с харизмой

Закупался у венгров (потом делался у нас). Любим в депо за простоту и мощь.

Использовался и в грузовых, и в пассажирских перевозках. Был массово распространён по всей стране — от Прибалтики до Дальнего Востока.

Электровозы — короли магистралей

ЧС2 — скорость и стиль

Чехословацкий красавец, тянул пассажирские поезда. Яркий красный или вишнёвый цвет, гудок — как музыка.

Шёл на скоростях до 160 км/ч. Любим детьми и железнодорожниками до сих пор.

ВЛ80 — "Владимир Ленин" грузовой монстр

Двухсекционный, 2x8 осей — реальный танк на рельсах. Тащил многотонные составы с углём, нефтью, лесом.

Производился в Новочеркасске, был основой грузового движения. Прозвище: "пыхтун", "паровоз XXI века".

ЭР2 и ЭР9 — электрички из детства

Те самые, с деревянными сиденьями и скрипучими дверями. ЭР2 — постоянный ток, ЭР9 — переменный.

Бесконечные маршруты: дача, работа, рынок. Гудели, визжали, тормозили — и ехали точно по графику.

Что их объединяло:

  • Надёжность и выносливость
  • Обслуживались "на коленке", но ходили годами
  • Вели тысячи километров без остановки
  • Были гордостью страны, и мечтой мальчишек в каждой школе

Советские тепловозы и электровозы — это грохот стали, ритм страны, символ движения вперёд. Они возили не только грузы и пассажиров — они тащили на себе эпоху. И многие из них, кстати, до сих пор на рельсах.

Тепловоз ТЭ3
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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