ТОП-5 самых надёжных грузовиков СССР

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Советские дороги не щадили никого — ни водителей, ни технику.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Сигачёв, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зил-131

Но были машины, которые работали годами без капремонта, прощали грубое обращение и запускались "с толкача" даже в минус 30.

Эти грузовики стали настоящими символами неубиваемости и выносливости, заслуженно заняв место в сердцах водителей.

1. ЗИЛ-131 "Армейский бессмертный"

Полный привод, проходимость, как у танка. Легко шёл по грязи, снегу, болотам — и возвращался.

Использовался в армии, стройках, экспедициях. Даже с пробитым баком доезжал "на парах духа".

2. ГАЗ-66 "Шишига — вездеход номер один"

Компактный, манёвренный, лез туда, где другие глохли. Любимец геологов, связистов, армейских колонн.

Заводился с ручки, ел всё, что горит, и не ломался годами.

Говорили: "Если ГАЗ-66 где-то застрял — значит, дальше идти пешком".

3. КамАЗ-5320 "Сила и надёжность по-волжски"

Грузоподъёмность, мощность и устойчивость. Работал в любых условиях — от севера до пустынь.

Кабина хоть и тряслась, но техника выносливая. На трассе уважали: "Если КамАЗ в зеркале — уступи, или он сам решит".

4. ЗИЛ-157 "Дедушка проходимости"

Предшественник 131-го, но не менее крутой. Мощный, надёжный, с отличной проходимостью.

Использовался в армейских колоннах, лесозаготовках, даже в Антарктиде. Классика с круглым "носом" — до сих пор на ходу у фанатов.

5. МАЗ-200/500 "Трудяги из Белоруссии"

Удачные модели с хорошим мотором, простым обслуживанием. Работали на стройках, карьерах, в сельском хозяйстве.

Особо ценили за то, что "если уж поехал — доедет обязательно". Даже с кучей мелких проблем — основное работало железно.

Да, шумели, пахли соляркой, трясли спину. Но когда нужно было везти кирпичи, сено или генерала, — они ехали. Слово "надёжность" в СССР писалось не на багажнике — оно доказывалось в полях, горах и тайге.