ТОП-5 самых надёжных грузовиков СССР  

Советские дороги не щадили никого — ни водителей, ни технику.
Но были машины, которые работали годами без капремонта, прощали грубое обращение и запускались "с толкача" даже в минус 30.
Эти грузовики стали настоящими символами неубиваемости и выносливости, заслуженно заняв место в сердцах водителей.
1. ЗИЛ-131 "Армейский бессмертный"
Полный привод, проходимость, как у танка. Легко шёл по грязи, снегу, болотам — и возвращался.
Использовался в армии, стройках, экспедициях. Даже с пробитым баком доезжал "на парах духа".
2. ГАЗ-66 "Шишига — вездеход номер один"
Компактный, манёвренный, лез туда, где другие глохли. Любимец геологов, связистов, армейских колонн.
Заводился с ручки, ел всё, что горит, и не ломался годами.
Говорили: "Если ГАЗ-66 где-то застрял — значит, дальше идти пешком".
3. КамАЗ-5320 "Сила и надёжность по-волжски"
Грузоподъёмность, мощность и устойчивость. Работал в любых условиях — от севера до пустынь.
Кабина хоть и тряслась, но техника выносливая. На трассе уважали: "Если КамАЗ в зеркале — уступи, или он сам решит".
4. ЗИЛ-157 "Дедушка проходимости"
Предшественник 131-го, но не менее крутой. Мощный, надёжный, с отличной проходимостью.
Использовался в армейских колоннах, лесозаготовках, даже в Антарктиде. Классика с круглым "носом" — до сих пор на ходу у фанатов.
5. МАЗ-200/500 "Трудяги из Белоруссии"
Удачные модели с хорошим мотором, простым обслуживанием. Работали на стройках, карьерах, в сельском хозяйстве.
Особо ценили за то, что "если уж поехал — доедет обязательно". Даже с кучей мелких проблем — основное работало железно.
Да, шумели, пахли соляркой, трясли спину. Но когда нужно было везти кирпичи, сено или генерала, — они ехали. Слово "надёжность" в СССР писалось не на багажнике — оно доказывалось в полях, горах и тайге.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.