Поражающий концепт от Garagem Master: Ford Corcel для современного города​

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Дизайнерская команда Garagem Master представила концепт Ford Corcel Iconic — современную интерпретацию культового бразильского автомобиля, впервые выпущенного в 1968 году. Этот проект сочетает в себе ностальгический дизайн с передовыми технологиями, предлагая уникальное сочетание прошлого и будущего.​

Фото: commons.wikimedia.org by JasonVogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Форд

Дизайн: классика с современными акцентами

Передняя часть автомобиля сохраняет узнаваемые черты оригинала: круглые фары, широкая решётка радиатора с логотипом Ford и скульптурный капот. Однако теперь фары оснащены LED-технологией с характерной световой подписью, а решётка радиатора выполнена в стиле black piano. Задняя часть также отсылает к классике: круглые фонари с LED-анимацией и аккуратный багажник с рельефной надписью "CORCEL".​

Интерьер: винтажный стиль с современными технологиями

Салон автомобиля объединяет ретро-эстетику с современными удобствами. Цифровая приборная панель, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также кожаные сиденья с контрастной прострочкой создают атмосферу 70-х годов. В то же время, современные технологии обеспечивают комфорт и функциональность.​

Технические характеристики: экологичность и производительность

Концепт предлагает электрическую силовую установку мощностью 220 л. с., батарею на 75 кВт·ч и запас хода до 450 км. Автомобиль оснащён современными системами безопасности и помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и автоматическое экстренное торможение.​

Стоимость и позиционирование

Предполагается, что цена автомобиля составит около 189 900 реалов. Таким образом, он позиционируется как премиальный электрический седан, сочетающий в себе стиль и современные технологии.​

Важно отметить, что Ford Corcel Iconic 2026 — это дизайнерский концепт от команды Garagem Master и не является официальным проектом компании Ford. Тем не менее, он демонстрирует, как можно переосмыслить классический автомобиль в контексте современных требований к дизайну, технологиям и экологичности.​

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.

