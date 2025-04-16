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Можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, если сразу сдать назад

2:23
Авто

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль неожиданно пересекает стоп-линию. В эпоху камер видеофиксации это превращается в настоящую ловушку: один неверный маневр — и штраф обеспечен.

Красный сигнал светофора
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный сигнал светофора

Откат назад — плохая идея

На первый взгляд может показаться, что если быстро сдать назад, удастся избежать наказания. На деле это приводит к новому нарушению. Движение задним ходом в зоне пешеходного перехода или перекрестка запрещено — даже если формально вы еще находитесь до него. За такое действие предусмотрен штраф по части 2 статьи 12.14 КоАП — 500 рублей.

Камеры считают не линию, а пиксели

Многие уверены, что камера ориентируется только на разметку. Это не так. Современные системы фиксации работают по "виртуальным" меткам, заданным на изображении. Как только машина попадает в эту зону — система фиксирует нарушение. Даже если стоп-линии не видно из-за снега или износа, на дороге должен быть установлен знак 6.16. Именно по нему водитель обязан ориентироваться.

Штраф приходит сразу

В 2025 году штраф за пересечение стоп-линии на регулируемом перекрёстке составляет 800 рублей согласно части 2 статьи 12.12 КоАП РФ. Нарушение фиксируется автоматически: камеры реагируют на запрещающий сигнал светофора и заранее установленные виртуальные метки. Даже если водитель сразу же отъезжает назад, это не отменяет штраф, а попытка сдать назад может привести к дополнительному штрафу в 500 рублей за движение задним ходом на перекрёстке

Ошибся раз — не усугубляй

Если продолжить движение и, к примеру, проехать перекресток на красный, это уже квалифицируется как более серьёзное нарушение. В этом случае грозит штраф в 5 000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.

Как избежать наказания

Самый простой и надёжный способ — тормозить заранее, ориентируясь по знаку, а не по разметке. И не надеяться, что "проскочит". Камера ошибку не простит, даже если это была доля секунды.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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