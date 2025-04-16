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Зачем армии тепловоз на колесах? История самой странной машины 2000-х

1:53
Авто

В начале 2000-х в России появилось нечто, что даже звучит как оксюморон — поезд без рельсов. Да, речь о полномасштабном тепловозе, который вместо привычных железнодорожных колес получил… автомобильные.

Поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Голубенко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Поезд

Как всё начиналось

Корни проекта уходят в 1980-е — в те годы в МГТУ им. Баумана велась разработка необычной тяговой машины. Инженеры взяли за основу железнодорожный тепловоз ДМ62-1727, но в качестве шасси использовали колесную базу от самоходной артиллерийской установки "Ураган".

Идея была проста и смела: создать мощную тяговую единицу, способную передвигаться по обычной земле, без рельсов и шпал. Получившийся гибрид получил неофициальное имя "Машка".

Военные следы эксперимента

Собранный уже в 1990-е, после распада СССР, экземпляр был заказан Министерством обороны России. Назначение проекта до конца не ясно. Но одно можно утверждать точно: этот сухопутный тепловоз обладал мощностью, которую редко можно было встретить даже у армейской техники тех лет.

С 2003 года экспериментальный тягач "Машка" официально списан. Сейчас он находится в Бронницах, где хранится как инженерный курьёз.

Необычное наследие

Проект остался единичным и практически неизвестным широкой публике. Документации — минимум, подробностей — почти нет. Тем не менее, пример с "Машкой" отлично иллюстрирует ту безграничную фантазию и смелость, с которыми советские и российские инженеры подходили к экспериментам, нередко создавая машины, опережающие своё время — или уходящие в сторону от привычной логики.

Уточнения

Теплово́з — автономный локомотив c двигателем внутреннего сгорания, чаще всего дизельным, энергия которого через силовую передачу (электрическую, гидравлическую, механическую) передаётся на колёсные пары.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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