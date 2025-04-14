Апрельская ловушка для шиномонтажа: меняем покрышки или ждём сюрпризов

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Погода в Подмосковье вновь преподнесла сюрприз. После внезапного потепления пришёл снегопад, а теперь синоптики снова обещают устойчивое тепло. Водители, которые не успели сменить зимнюю резину на летнюю, стоят перед выбором: переобуться сейчас или подождать окончательной весны.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

По мнению специалиста по ремонту и обслуживанию автомобилей Руслана Кирьянова, затягивать с заменой шин больше не нужно.

"Серьёзных холодов не ожидается, температура не опустится ниже +11, осадков — кроме дождей — до конца месяца не будет", — сообщил он интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Всё зависит от маршрута

Выбор типа шин зависит и от стиля вождения. Тем, кто часто ездит за город, особенно по дачным дорогам, эксперт советует обратить внимание на модели с крупным протектором — они лучше справляются с неустойчивым покрытием.

А для автомобилистов, передвигающихся преимущественно по асфальту, подойдут шины с классическим рисунком. При покупке стоит изучить отзывы: среди бюджетных вариантов много некачественных, а импортные модели сейчас стоят недешево.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

