Эти машины сломаются быстрее, чем вы успеете заправиться: чёрный список подержанных авто

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Надежность — главный критерий при выборе машины с пробегом. Но есть модели, которые по частоте поломок уже успели заработать дурную славу. Немецкие специалисты составили список автомобилей, покупку которых стоит тщательно обдумать — иначе можно дорого пожалеть.

Фото: Wikipedia by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model S

Сюрпризы от Dacia и Renault

Dacia Dokker с пробегом часто страдает от течи масла, слабой подвески и ржавеющих тормозных магистралей. Проблемы усугубляются к пятому-шестому году эксплуатации: добавляются сбои в рулевом управлении и амортизаторах. Тем не менее, при хорошем обслуживании такие авто способны пройти более 250 тыс. км.

Dacia Logan — ещё один "бюджетный любимец", но тут проблемы уже с тормозами, глушителем, трансмиссией и коррозией шасси. Цена радует, но затраты на ремонт могут быстро перечеркнуть выгоду.

Renault Twingo второго поколения (12-13 лет) демонстрирует высокую частоту поломок: утечки масла, неисправности трансмиссии, слабые амортизаторы и пружины. А тормоза — отдельная боль: педаль часто отказывает в самый неподходящий момент.

Даже Tesla и VW не без греха

Tesla Model 3 — единственный электрокар в списке. Проблемы у неё возникают с электроникой и тормозами, которые редко используются из-за рекуперации. А подвеска плохо переносит перегрев и может быстро начать ржаветь.

Volkswagen Sharan II — минивэн для семьи, но статистика неутешительна: подвеска ломается вдвое чаще среднего, а проблемы с электроникой и освещением — почти гарантированы.

И напоследок

Suzuki по-прежнему популярен среди перекупщиков. Чаще всего ищут Dacia за счёт приятной цены, а ещё Toyota Yaris — за репутацию "неубиваемой".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

