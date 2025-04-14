ТОП-5 самых ломучих грузовиков СССР

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В СССР грузовики были неотъемлемой частью жизни: они строили, возили, пахали и спасали.

Фото: commons.wikimedia.org by Anry skyhead, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ зил-157

Но далеко не все машины отличались надёжностью. Некоторые вызывали не только слёзы, но и нервный тик у шофёров. Ломались по пути, капризничали на морозе, глохли "по настроению". Но всё равно работали — потому что других не было.

Вспомним самые "ломучие" грузовики, которые тестировали нервы водителей на прочность.

1. ЗИЛ-157 "Капризный колун"

Основные проблемы: частые поломки двигателя, трансмиссии и подвески. Особенности: низкое качество сборки, устаревшие технологии.

Зимний дискомфорт: сложности с запуском двигателя в холодное время.

2. ГАЗ-53 "Работяга с хроническим кашлем"

Один из самых массовых, но и самых проблемных. Легендарный перегрев двигателя, слабая тормозная система и часто ломающаяся КПП.

Особенно "любили" его в сельском хозяйстве: на разбитой дороге с грузом — подвеска страдала первой.

3. КрАЗ-256 "Мощь и рассыпуха"

Вроде как вездеход-дальнобойщик, но любил рассыпаться прямо в пути. Проблемы с гидравликой кузова, сцеплением, КПП.

4. МАЗ-500 "Легенда с приветом"

Шумный, громоздкий и склонный к перегреву и течам в моторе. Кабина, по словам водителей, "гремела как пустая бочка" уже через год.

Но народ его любил за простоту — даже если ломался, починить можно было молотком и матом.

5. ЕрАЗ-762 "Пластилиновый чемодан"

Формально — фургон, но его часто нагружали как грузовик. В ответ он гнулся, ломался, перегревался и уставал уже к обеду.

У него были слабый мотор, дикая вибрация и жутко ненадёжные тормоза.

Народное прозвище — "Ковчег для нервных".

Советские грузовики ломались, но их чинили, любили и ругали от души. У каждого шофёра был в бардачке гаечный ключ, проводок, изолента и непередаваемый запас мата — на случай очередного "сюрприза".