ТОП-5 самых ломучих грузовиков СССР  

В СССР грузовики были неотъемлемой частью жизни: они строили, возили, пахали и спасали.
Но далеко не все машины отличались надёжностью. Некоторые вызывали не только слёзы, но и нервный тик у шофёров. Ломались по пути, капризничали на морозе, глохли "по настроению". Но всё равно работали — потому что других не было.
Вспомним самые "ломучие" грузовики, которые тестировали нервы водителей на прочность.
1. ЗИЛ-157 "Капризный колун"
Основные проблемы: частые поломки двигателя, трансмиссии и подвески. Особенности: низкое качество сборки, устаревшие технологии.
Зимний дискомфорт: сложности с запуском двигателя в холодное время.
2. ГАЗ-53 "Работяга с хроническим кашлем"
Один из самых массовых, но и самых проблемных. Легендарный перегрев двигателя, слабая тормозная система и часто ломающаяся КПП.
Особенно "любили" его в сельском хозяйстве: на разбитой дороге с грузом — подвеска страдала первой.
3. КрАЗ-256 "Мощь и рассыпуха"
Вроде как вездеход-дальнобойщик, но любил рассыпаться прямо в пути. Проблемы с гидравликой кузова, сцеплением, КПП.
4. МАЗ-500 "Легенда с приветом"
Шумный, громоздкий и склонный к перегреву и течам в моторе. Кабина, по словам водителей, "гремела как пустая бочка" уже через год.
Но народ его любил за простоту — даже если ломался, починить можно было молотком и матом.
5. ЕрАЗ-762 "Пластилиновый чемодан"
Формально — фургон, но его часто нагружали как грузовик. В ответ он гнулся, ломался, перегревался и уставал уже к обеду.
У него были слабый мотор, дикая вибрация и жутко ненадёжные тормоза.
Народное прозвище — "Ковчег для нервных".
Советские грузовики ломались, но их чинили, любили и ругали от души. У каждого шофёра был в бардачке гаечный ключ, проводок, изолента и непередаваемый запас мата — на случай очередного "сюрприза".
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.