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ТО пройдено, но мотор на грани: 7 деталей, о которых забывают даже профи

2:18
Авто

Даже самые опытные водители регулярно заглядывают в сервисную книжку, чтобы вовремя заменить моторное масло, воздушный и масляный фильтры, долить тормозную жидкость. Всё это привычно и понятно. Но есть вещи, про которые даже уверенные автовладельцы вспоминают слишком поздно — уже после того, как они начинают ломаться.

Автосервис
Фото: Freepik by standret
Автосервис

Один из таких забытых героев - масло в редукторе. Оно редко попадает в список обязательных операций, а зря. Со временем туда может попасть влага или грязь, особенно если ты иногда съезжаешь с асфальта. А дальше — коррозия, износ, шум и дорогой ремонт. А ведь всё решается простой заменой.

Ещё один "молчаливый пациент" - муфта полного привода. Узнаёшь о ней обычно в самый неподходящий момент, когда она греется, хрустит и работает с перебоями. Например, в системе Haldex, которая стоит на кроссоверах от Volkswagen, жидкость нужно менять каждые 3 года. Но кто об этом помнит?

Теперь про карданный вал. Особенно актуально для владельцев внедорожников и кроссоверов. Крестовины терпят всё - от ям до диагонального вывешивания. Но если ты их не шприцуешь каждые 15 тысяч км, они скажут "пока" раньше времени. А стоит эта процедура копейки.

Раздатку тоже все забывают. Хотя производители вроде Hyundai прямо указывают интервал замены масла — 120 000 км. Если этого не делать, можешь получить настоящий сюрприз прямо посреди зимы, когда полный привод вдруг перестанет подключаться.

Про высоковольтные провода вспоминают только когда начинаются пропуски зажигания. А они вообще-то живут лет восемь, не больше. Свечи зажигания - ещё один пункт: многие не меняют их до появления надписи Check Engine, хотя это не лучшая стратегия.

И наконец — топливный фильтр. Его тоже нередко оставляют "на потом", а потом удивляются, почему машина дёргается при разгоне. При пробеге 30 тысяч км фильтр уже просится на замену. И лучше сделать это заранее, чем ловить провалы тяги где-нибудь на трассе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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