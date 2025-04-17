Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Volkswagen может удивить рынок — компания готовит двигатель без привычного ремня или цепи ГРМ. Вместо них — проверенный временем механизм на шестерёнках, как у старых дизельных моделей начала 2000-х.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Дизель

Что показали патентные чертежи

В опубликованных документах видно: привод распределительного вала осуществляется не ремнём и не цепью, а через систему шестерён. Именно так было устроено в двигателе 2.5 TDI (EA153), который стоял на Transporter T5 и Touareg с 2003 года.

Для чего это нужно

Система с шестернями известна своей надёжностью и долговечностью. Она компактна, не требует частого обслуживания и обеспечивает точную синхронизацию. Кроме того, она способна передавать крутящий момент не только на распределительный вал, но и на вспомогательные узлы — водяной насос, кондиционер, ГУР и прочие.

Минус — повышенный шум и необходимость дополнительного места спереди мотора. Но в эпоху электрификации, где "тихие" гибриды работают при низкой нагрузке, это уже не критично.

Какой будет конструкция

Судя по схеме, речь идёт о двигателе с непосредственным впрыском и одним распредвалом. Возможно, используется компоновка с двумя клапанами на цилиндр — в пользу этого говорит общий приоритет на надёжность, а не максимальную отдачу.

Интересно и то, что двигатель, по предварительным данным, универсален — подходит и под бензин, и под дизель, и может использоваться как генератор в системе наподобие e-Power от Nissan, где ДВС работает только на зарядку батареи.

Ирония судьбы

Не обошлось и без иронии — сообщение появилось 1 апреля, а технические детали почти полностью совпадают с давно снятым с производства 2.5 TDI. Совпадение или намёк на переосмысление прошлых решений? Даже если это всего лишь первоапрельская шутка, обсуждение получилось серьёзное.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль», «Фольксваген») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

