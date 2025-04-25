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Сначала масло в цилиндры, потом деньги — в сервис: как избежать этого сценария

2:33
Авто

Если приходится доливать масло чаше, чем заливать бензин, это уже не норма. Немного — допустимо: например, пол-литра на 1500 км — не повод для паники. Но если счёт идёт на литры - самое время разбираться, куда уходит смазка. Не всегда причина кроется в серьёзной поломке, часто всё можно исправить малой кровью.

Автомобиль Honda L15Z
Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Honda L15Z

Первое, с чего стоит начать - проверить двигатель на внешние течи. Потеки масла возле прокладок, сальников и поддона — дело нехитрое. Например, если потек сальник коленвала, можно не только потерять масло, но и нарваться на разрыв ремня ГРМ. Это уже серьёзно. Заменить прокладки и сальники — в десятки раз дешевле, чем перебирать мотор.

Иногда проблема банальнее: не затянута пробка слива масла или фильтр установлен неровно. Всё это легко устраняется без особых затрат. Особенно стоит заглянуть под капот, если у тебя турбированный двигатель — там масло нередко уходит через трубки подачи к турбине. Чуть подтянул — и проблема исчезла.

Если течей не видно, проверь вентиляцию картера. Во время работы мотора внутри образуется масляный туман, и специальная система с фильтрами и сетками должна его улавливать. Но если фильтры забиты, давление в картере начинает расти, и масло начинает просачиваться через прокладки и сальники. Всё решается: промыл систему, заменил фильтр — и расход снижается.

Если же дело в закоксованных кольцах, попробуй аккуратно использовать мягкие промывки. Пока кольца ещё двигаются, есть шанс спасти двигатель без вскрытия. Главное - не использовать агрессивную химию, которая может навредить больше, чем помочь.

Ещё один важный момент — турбина. Когда она уходит в мир иной, масло может попадать как во впуск, так и в выпуск. В первом случае заливает цилиндры, во втором — портит катализатор. Тут, конечно, без ремонта не обойтись, но новая турбина — это не капиталка, и уж точно не конец света.

И, наконец, масло. Многие покупают дешёвые варианты, а то и нарваются на подделку. Потом удивляются: почему двигатель его просто "ест"? Ответ прост - это не масло, а нечто, что даже лужу под машиной не оставляет. Поэтому не экономь на качестве, выбирай проверенных производителей и точки продаж.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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