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На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе

1:22
Авто

Скоро у светофоров появится четвёртый цвет — белый. Нет, это не шутка: новый сигнал будет использоваться для управления автономным транспортом.

светофор
Фото: Wikipedia by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
светофор

Для кого и зачем

С развитием беспилотных и полуавтоматических автомобилей привычная дорожная инфраструктура будет адаптироваться к новым условиям. Один из главных шагов — внедрение белого сигнала светофора, который будет указывать на то, что перекрёстком управляют автономные машины. Такое решение позволит максимально разгрузить дороги и снизить количество пробок.

Как это работает

Исследователи из Университета Северной Каролины называют нововведение white phase. Во время включения белого сигнала автономные машины получают прямую команду от светофора — ехать или уступать другим. При этом обычные водители смогут следовать за "роботом" или дождаться следующей фазы.

Что это меняет

Инфраструктура будущего будет строиться на беспроводной связи между транспортом и светофорами. Уже известно: такие системы снижают вероятность пробок до 90% и делают передвижение по городу быстрее и безопаснее. По прогнозам, в ближайшие годы белый цвет светофора начнёт появляться сначала в мегаполисах США и Европы, а затем и по всему миру.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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