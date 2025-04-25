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Нюхаем выхлоп, трогаем клеммы и держим лицо: диагностика по-простому

2:31
Авто

Покупка подержанной машины — почти как лотерея. Особенно когда не знаешь, что скрывается под капотом. Но есть несколько простых приёмов, которые помогут своими силами оценить состояние двигателя и не дать себя обмануть.

масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
масло

Сначала просто открой капот. Если там грязно, а на деталях заметны потеки масла, это повод насторожиться. Такие следы говорят о том, что мотор может "сопливить" через прокладки или сальники, а владелец не особо следил за машиной. Даже если проблема не критичная, скорее всего, масло меняли нерегулярно — а это значит, ремонт может понадобиться раньше, чем ты думаешь.

Если всё наоборот — всё блестит и чисто, это тоже не всегда хорошо. Возможно, капот просто вымыли, чтобы скрыть реальное состояние. Если продавец не готов показать машину "как есть", уходит от прямых вопросов или не даёт толком осмотреть мотор — это тревожный сигнал.

Открой крышку маслозаливной горловины. Там не должно быть грязи, пены или налёта. Проверь и само масло: если в нём есть металлическая стружка — беги. Это признак износа. А если масло похоже на сливочную эмульсию — туда, скорее всего, попал антифриз, что говорит о проблемах с головкой блока цилиндров.

Теперь можно завести двигатель и дать ему немного поработать. Обрати внимание на выхлоп. Он должен быть прозрачным.

  • Сизый дым? Возможно, проблемы с охлаждением.
  • Чёрный дым? Значит, есть беда с поршневой группой или топливной системой.

Приложи ладонь к выхлопной трубе. Давление должно быть ощутимым. Если выхлоп "вялый" или почти отсутствует — это плохой знак. Может быть забита система, или мотору просто не хватает компрессии.

Не забудь про тест-драйв. Даже если за рулём будет продавец, ты сможешь заметить важные детали. Например, плавающие обороты на холостом ходу, вибрации при разгоне или странные звуки.

И напоследок: сразу после поездки открой капот ещё раз. Посмотри, не появились ли свежие подтеки, которых не было раньше. Это может говорить о внутренних утечках, которые видны только при нагреве мотора.

Внимание к деталям поможет тебе не просто торговаться, а действительно понять, стоит ли покупать эту машину.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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