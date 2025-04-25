Хочешь продать дороже — не моешь двигатель и не меняешь масло: почему это важно

2:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Продажа машины - это не просто размещение объявления. Это целый ритуал, где важно всё: от блеска фар до запаха в салоне. Многие автовладельцы, устав от машины или решив обновить автопарк, действуют наугад, и тем самым теряют деньги. А ведь грамотно подготовленный автомобиль можно продать дороже, чем диктует рынок.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Главная ошибка - ничего не делать. Надеяться, что "и так купят". Да, купят. Но собьют цену до минимума. Покупатель смотрит на внешний вид, и если кузов в пыли, салон замусорен, а фары мутные — он делает выводы: "за машиной не следили". Поэтому первое правило - вымыть и освежить внешний вид. Необязательно делать детейлинг - достаточно помыть кузов, отполировать потёртые участки, аккуратно подкрасить сколы и затереть царапины. Это создаёт впечатление заботы, даже если машине уже за десять.

Но не стоит скрывать серьёзные повреждения. Свежая шпаклёвка или краска на капоте могут вызвать лишние вопросы. Лучше оставить вмятину, чем пытаться её замаскировать — покупатель подумает, что вы что-то утаили.

Следом - фары. Если они мутные, заполируйте. Лампочки перегорели — замените. Контакты почистите. Всё это мелочи, но именно из них складывается впечатление о машине.

Теперь про колёса. Не стоит отдавать дорогие диски вместе с машиной — их можно продать отдельно. Поставьте что-то попроще. А резину обработайте спецсредством, чтобы выглядела "свежей".

Салон - ещё один важный момент. Пылесос, салфетки, антизапах — и всё, уже лучше. Потёртые коврики? Замените. Даже недорогие новые ковры сделают салон аккуратнее.

Не забудьте и про багажник: пусть он будет чистым и опрятным. Не оставляйте там старые банки, тряпки или набор "на всякий случай" из времён ещё прошлого хозяина.

Теперь под капот. Не нужно отмывать мотор — это вызывает подозрения. Но при этом стоит проверить уровни жидкостей, подтянуть патрубки, посмотреть, нет ли утечек на асфальте. Замена масла? Тоже не всегда хорошая идея. Слишком чистое масло выглядит подозрительно — покупатель подумает, что вы что-то прячете.

А вот глобальное ТО перед продажей делать точно не нужно. Ремни, ГРМ, серьёзные ремонты — пусть этим займётся уже новый владелец. Вам достаточно показать, что машина в порядке, едет и не нуждается в срочном вмешательстве.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

