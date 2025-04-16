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Открытые зеркала спасают от чужих ошибок: звучит странно, но это работает

1:54
Авто

Складывание зеркал на автомобиле кажется логичным способом защитить их от повреждений. Однако в некоторых ситуациях эта привычка может сыграть злую шутку с водителем — и обойтись дороже, чем разбитое зеркало.

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало заднего вида

Открытое зеркало — как подсказка другим водителям

Если автомобиль припаркован вдоль дороги, со стороны проезжей части, открытые зеркала помогают другим участникам движения оценить габариты машины. Психологически они воспринимают её как более широкую, начинают заранее сбавлять скорость и стараются держаться подальше. Это снижает риск боковых зацепов и случайных столкновений.

Закрытые зеркала: невидимая угроза

Один из самых опасных моментов — забыть вернуть зеркало в исходное положение. Если вы начнёте движение с закрытым зеркалом, обзор сзади будет сильно ограничен. Особенно это критично в плотном потоке или на шоссе, где нужна высокая концентрация и полный обзор.

Когда зеркала лучше всё же сложить

Если автомобиль припаркован поперёк проезжей части, особенно на парковке между другими машинами, зеркала действительно стоит сложить. Это создаёт больше пространства между автомобилями, снижая риск случайных касаний дверью или зеркалом.

Также закрытие зеркал оправдано в узких гаражах или подземных стоянках. В таких условиях дополнительное пространство может спасти не только от царапин, но и от повреждения корпуса при въезде или выезде.

Баланс между безопасностью и удобством

Решение складывать зеркала — не универсальное. Всё зависит от ситуации, способа парковки и места. Главное — помнить о рисках, которые могут поджидать не снаружи, а внутри — когда водитель забывает о сложенных зеркалах и выезжает в поток.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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