Когда масло уходит быстрее, чем зарплата — ищем проблему не под капотом

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Небольшой расход масла — нормальное явление для любого двигателя. Но если уровень резко снижается без видимых причин, это уже повод насторожиться. Оставлять такую проблему без внимания нельзя — это может привести к серьёзным поломкам и дорогому ремонту.

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

Вот четыре основных причины, по которым мотор вдруг начинает потреблять слишком много масла.

1. Изношенные поршневые кольца

С возрастом или при интенсивной эксплуатации двигателя изнашиваются маслосъёмные кольца на поршнях. Их задача — счищать излишки масла со стенок цилиндров. Когда они теряют форму, масло начинает попадать в камеру сгорания и сгорать вместе с топливом.

Признак: из выхлопной трубы идёт синий или белый дым.

Решение: капитальный ремонт двигателя. В некоторых случаях можно временно использовать масло с более высокой вязкостью.

2. Повреждение маслосъёмных колпачков

Колпачки, которые герметизируют клапаны, со временем теряют эластичность, трескаются и начинают пропускать масло. Оно снова попадает в камеру сгорания и сгорает.

Признак: белый дым при запуске двигателя, особенно на холодную.

Решение: замена маслосъёмных колпачков.

3. Внешние утечки масла

Если уровень масла падает, а из выхлопной трубы всё в порядке, стоит осмотреть машину на наличие внешних течей. Утечки могут быть из-за изношенных прокладок крышки клапанов, повреждённого сальника или даже простого шланга.

Признак: масляные пятна под машиной после стоянки.

Решение: визуальный осмотр, замена изношенных деталей.

4. Неисправный клапан вентиляции картера (PCV)

Система вентиляции картера отвечает за удаление избыточного давления и масляных паров из двигателя. Если клапан засоряется или работает неправильно, давление возрастает, и масло может начать подтекать через прокладки или втягиваться обратно в камеру сгорания.

Признак: неочевидный, но может сопровождаться нестабильной работой двигателя.

Решение: чистка или замена клапана PCV.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

