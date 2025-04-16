Когда масло уходит быстрее, чем зарплата — ищем проблему не под капотом

Небольшой расход масла — нормальное явление для любого двигателя. Но если уровень резко снижается без видимых причин, это уже повод насторожиться. Оставлять такую проблему без внимания нельзя — это может привести к серьёзным поломкам и дорогому ремонту.
Вот четыре основных причины, по которым мотор вдруг начинает потреблять слишком много масла.
С возрастом или при интенсивной эксплуатации двигателя изнашиваются маслосъёмные кольца на поршнях. Их задача — счищать излишки масла со стенок цилиндров. Когда они теряют форму, масло начинает попадать в камеру сгорания и сгорать вместе с топливом.
Признак: из выхлопной трубы идёт синий или белый дым.
Решение: капитальный ремонт двигателя. В некоторых случаях можно временно использовать масло с более высокой вязкостью.
Колпачки, которые герметизируют клапаны, со временем теряют эластичность, трескаются и начинают пропускать масло. Оно снова попадает в камеру сгорания и сгорает.
Признак: белый дым при запуске двигателя, особенно на холодную.
Решение: замена маслосъёмных колпачков.
Если уровень масла падает, а из выхлопной трубы всё в порядке, стоит осмотреть машину на наличие внешних течей. Утечки могут быть из-за изношенных прокладок крышки клапанов, повреждённого сальника или даже простого шланга.
Признак: масляные пятна под машиной после стоянки.
Решение: визуальный осмотр, замена изношенных деталей.
Система вентиляции картера отвечает за удаление избыточного давления и масляных паров из двигателя. Если клапан засоряется или работает неправильно, давление возрастает, и масло может начать подтекать через прокладки или втягиваться обратно в камеру сгорания.
Признак: неочевидный, но может сопровождаться нестабильной работой двигателя.
Решение: чистка или замена клапана PCV.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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