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Мощность вырастет, а ремонт станет ближе: зачем сверлят катализаторы

Авто

Катализатор - одна из тех деталей в машине, о которой мало кто вспоминает… до тех пор, пока не начнутся проблемы. Современные автомобили оснащаются этими устройствами не просто так: они очищают выхлопные газы и помогают соответствовать экологическим нормам. Но ресурс у катализатора ограничен, и после 100-150 тысяч километров он часто выходит из строя.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Когда катализатор забивается, двигатель начинает "душиться": падает мощность, увеличивается расход топлива, появляются ошибки на панели. Замена — удовольствие недешёвое, и поэтому многие водители начинают искать обходные пути. Один из самых спорных - просверлить катализатор, чтобы убрать сопротивление и "оживить" мотор.

На первый взгляд, идея кажется логичной: если нейтрализатор мешает, стоит просто дать выхлопу больше свободы. Некоторые действительно замечают небольшой прирост тяги после удаления катализатора или установки пламегасителя. Но сверление - самый опасный вариант из всех возможных.

Во-первых, при сверлении внутри корпуса образуется мелкая абразивная пыль, состоящая из керамики и металла. Даже если попытаться всё вычистить, частицы с большой долей вероятности попадут в впуск и камеру сгорания. А там — прямая дорога к царапинам на цилиндрах, падению компрессии и капитальному ремонту двигателя.

Во-вторых, такая модификация вредит экологии. Снаружи этого не видно, но внутри система перестаёт улавливать вредные вещества, и выхлоп становится токсичнее. Это может вызвать проблемы на техосмотре и с ГИБДД, особенно в городах с ужесточёнными нормами.

Пламегаситель - чуть более мягкий вариант. Он не очищает выхлоп, но хотя бы не создаёт пыли и не разрушает двигатель. Тем не менее, он тоже не решает проблему полностью, особенно если авто современное и снабжено несколькими датчиками кислорода. Система будет "ругаться", а блок управления может перейти в аварийный режим.

Оптимальный путь - заменить катализатор на новый. Да, это стоит денег, но зато двигатель будет работать правильно, ошибок не будет, и техосмотр пройдёт без лишних вопросов. Всё остальное — компромиссы, которые могут обернуться более серьёзными расходами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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