Топливо уходит, а мотор в норме: эта деталь виновата, но её никто не проверяет

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Иногда расход топлива неожиданно растёт: вроде бы фильтры свежие, масло поменяно, датчики в норме — а бак пустеет быстрее обычного. Автовладелец начинает искать проблему по привычному списку, но есть один элемент, который часто остаётся в тени — адсорбер, хотя он напрямую влияет на то, сколько бензина уходит на каждый километр.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Система улавливания паров топлива - обязательная деталь всех современных авто, соответствующих нормам Евро-2 и выше. Её задача - не дать парам бензина улетучиться в атмосферу. В центре этой системы — пластиковый контейнер с активированным углём, тот самый адсорбер.

Когда двигатель заглушён, пары топлива уходят в этот контейнер, где уголь впитывает их. Как только мотор заводится, включается электромагнитный клапан, и в системе создаётся разрежение. Воздух начинает проходить через уголь, вымывая пары топлива обратно в двигатель. Это не только снижает вредные выбросы, но и возвращает "испарившийся" бензин обратно в работу.

Проблема в том, что клапан адсорбера часто выходит из строя. Он может заклинить или просто перестать открываться, и тогда система перестаёт выполнять свои функции. В результате пары топлива не улавливаются, давление в баке нарушается, и машина начинает потреблять больше топлива. Признаки поломки не всегда очевидны:

неустойчивые холостые обороты,

"плавающая" стрелка тахометра,

посторонние звуки на холодном двигателе,

запах бензина,

повышенный расход топлива.

Но мастера в сервисах редко сразу обращают внимание на адсорбер. Гораздо проще и выгоднее для них предложить замену свечей, промывку форсунок или заправку кондиционера. А между тем, диагностика системы улавливания паров проста: достаточно открыть крышку бензобака. Если слышно громкое шипение - это явный сигнал: система заблокирована, и воздух в баке не циркулирует.

Причина может быть и в самом адсорбере: он может засориться или напитаться влагой. В этом случае его нужно аккуратно снять, просушить, прочистить и вернуть на место. Иногда приходится менять клапан - и всё встаёт на свои места.

Так что, если расход топлива вырос без причины - не забудь проверить адсорбер. Это мелочь, которую многие игнорируют, но именно она способна сэкономить тебе не одну тысячу рублей на заправках.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

