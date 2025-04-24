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Включил рециркуляцию: тогда следи за самочувствием — воздух в салоне может быть ядовитым

2:23
Авто

Многие водители либо забывают о кнопке рециркуляции, либо используют её только зимой — чтобы быстрее согреть салон. На первый взгляд, ничего особенного: воздух начинает гоняться по замкнутому кругу, машина быстрее прогревается, не пахнет гарью с улицы. Всё так. Но если включать рециркуляцию не к месту и вовремя её не отключать, это может обернуться реальной угрозой для жизни.

кнопки климата
Фото: Own work by Bindydad123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кнопки климата

Снаружи машины воздух не всегда чище, чем внутри. Особенно если вы стоите рядом с дымящей фурой, попали в пробку за автобусом или едете мимо промзоны. В этих случаях рециркуляция действительно спасает: заслонка перекрывает поступление воздуха снаружи, и вредные выбросы не проникают внутрь. Но есть одно важное "но".

Режим рециркуляции — временная мера. Он не обновляет воздух, а просто гоняет его по салону. Уже через 15-20 минут уровень углекислого газа начинает расти, особенно если в машине несколько человек. Воздух становится "тяжёлым", появляется сонливость, головная боль, падает концентрация. Всё это — признаки гипоксии, которая может быть опасной, особенно за рулём.

Хуже всего - наличие угарного газа CO. Этот газ не имеет ни запаха, ни цвета, но при утечке в салон способен вызвать серьёзное отравление и даже потерю сознания. Такая ситуация возможна в старых авто с изношенными уплотнителями дверей или неработающей вентиляцией багажника. Даже при включённой рециркуляции, выхлоп может попасть в салон, и водитель не сразу поймёт, что происходит.

Особенно важно помнить: если запах выхлопа уже проник внутрь, то включать рециркуляцию поздно. Она просто "запечатает" вредный воздух. В таких случаях лучше отъехать в сторону, выключить рециркуляцию, включить вентиляцию и открыть окна — дать машине "подышать".

В холодное время года рециркуляция помогает быстрее согреть салон, но её не стоит оставлять включённой надолго, особенно в плохо герметичных авто. При первых признаках запотевания стёкол, вялости или запаха гарей — срочно переключайтесь на приточную вентиляцию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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