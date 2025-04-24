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Смешал два масла — и мотор не развалился: что это значит на самом деле

2:16
Авто

Вокруг моторных масел витает немало мифов. Один из самых упорных — смешивать масла разной вязкости категорически нельзя, иначе двигатель выйдет из строя. Звучит серьёзно, но давай разберёмся: всё ли так страшно на самом деле?

Автотовары
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автотовары

Любое моторное масло — это не просто жидкость, а сложная композиция из базового масла и набора присадок. От вязкости зависят его текучесть, защита при холодном запуске, устойчивость к перегреву. Автопроизводители обычно рекомендуют конкретную вязкость, а также указывают подходящие бренды. Но не стоит забывать: эти рекомендации часто связаны с коммерческими соглашениями, а не только с заботой о моторе.

Тем не менее, эксперименты с маслами — дело рискованное. Постоянное смешивание разных типов (например, синтетики с минералкой, или масел с кардинально разными присадками) может привести к вспениванию, образованию осадка, падению давления и даже перегреву двигателя. То, что кому-то "повезло" и ничего не случилось, не гарантирует того же результата для вас. Мотор — не место для экспериментов.

Что касается вязкости, то здесь всё не так однозначно. Если вы заливаете, скажем, 0W30, но под рукой только 5W40 — ничего критичного не произойдёт. Получившаяся смесь будет иметь промежуточную вязкость, вроде 3W35, в зависимости от пропорций. Мотор продолжит работать, и в условиях небольшого пробега до замены это вполне допустимо. Главное — придерживаться нескольких правил:

  • Старайтесь использовать масло от одного производителя и одной линейки — это снизит вероятность конфликта между присадками;
  • Не затягивайте: как только появится возможность, проведите полную замену масла с промывкой, чтобы вернуть системе однородный состав;
  • Если меняете бренд — обязательно ориентируйтесь на допуски и стандарты, указанные в инструкции к автомобилю.

И самое важное: если приходится доливать — доливайте, а не ездите с нехваткой уровня. Недостаток масла всегда опаснее, чем смешивание масел с похожими характеристиками.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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