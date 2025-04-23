Солярка в бензобаке, бензин в дизеле — два сценария, два уровня катастрофы

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Даже самый внимательный водитель не застрахован от простой, но потенциально опасной ошибки — залить не то топливо в бак. Особенно часто это происходит, когда в семье несколько машин с разными типами двигателей, или если приходится чередовать личный, служебный и арендованный транспорт. Одна неосторожная минута — и бензин вместо солярки (или наоборот) уже в баке.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Чаще всего в дизельный автомобиль по ошибке заливают бензин. Это объясняется тем, что пистолет с бензином обычно чуть тоньше, и легко входит в горловину дизельного бака. Что происходит дальше?

Если ошибка замечена сразу, до запуска двигателя, повезло. Лучшее решение — эвакуатор и сервис. Там топливо сольют, промоют бак, магистрали, заменят фильтр — и вы снова в пути без последствий.

Но бывает, что автомобиль уже завели и даже поехали. Остатки дизеля ещё позволяют мотору поработать, но смесь с бензином быстро приводит к потере мощности, рывкам, а в итоге — к остановке. Хорошо, если дело закончится просто прочисткой топливной системы. В худшем случае — перегрев и капитальный ремонт двигателя. Чем раньше вы поймёте, что залили не то — тем выше шанс обойтись малыми потерями.

Если же ситуация обратная — в бензиновую машину залили дизель, результат тоже не порадует. Солярка тяжелее, оседает на дне бака и стремится в топливную систему. Водитель почти сразу почувствует: двигатель начинает троить, глохнуть, появляется чёрный дым из выхлопной трубы, может даже появиться металлический звон. Двигатель просто не в состоянии сжечь солярку — не тот уровень сжатия и температура воспламенения.

Если солярки попало немного (скажем, до пяти литров на полный бак), то критической беды не случится. В этом случае можно дозаправить бак бензином с высоким октановым числом и внимательно следить за поведением машины. Но если солярка — основной компонент, без промывки и слива не обойтись.

Главное — не надеяться на "авось". Даже если машина поехала, в топливной системе уже происходят негативные процессы: форсунки забиваются, фильтры страдают, ДВС работает на износ.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

