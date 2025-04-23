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Что произойдёт, если жать на обе педали: владелец СТО рассказал, чем это оборачивается

Авто

Многим водителям хотя бы раз приходила в голову мысль: а что произойдёт, если одновременно нажать на газ и тормоз? Одни считают, что ничего страшного не случится, другие опасаются фатальных последствий. Истина, как это часто бывает, лежит где-то посередине — но ближе к не стоит так делать.

мкпп
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мкпп

Иногда такие манёвры используют профессиональные гонщики: чтобы скорректировать траекторию, выполнить трюк или выйти из поворота в нужном моменте. Но эти трюки - удел специально подготовленных машин с доработанными системами. В обычной жизни, на обычной машине, одновременное нажатие на газ и тормоз — прямой путь к поломке.

Что происходит в этот момент? Колёса блокируются тормозами, но двигатель продолжает работать на повышенных оборотах. Вся энергия уходит в трансмиссию - в первую очередь страдает коробка передач, которая начинает испытывать критические нагрузки. Особенно это опасно, если вы находитесь не в нейтрали, а на включённой передаче.

Если у вас механика, ситуация ещё жёстче. Фрикционные диски сцепления при нажатии на газ начинают проскальзывать и перегреваться. Если продолжить - они просто сгорят. Вслед за ними могут пострадать и шестерни, но сцепление обычно выходит из строя первым. То же самое относится и к роботизированным коробкам: у них сцепление управляется электроникой, но принцип остаётся тем же.

Есть и более "мягкий" вариант - двигатель просто глохнет. Такое тоже бывает, особенно если коробка не успела сбросить передачу или педали были нажаты резко и одновременно.

С автоматической коробкой чуть сложнее. В случае старых АКПП, особенно без электронной защиты, одновременное нажатие газа и тормоза может привести к перегреву гидротрансформатора. Трансмиссионная жидкость закипает, давление скачет - и коробка выходит из строя. Ремонт, как правило, оборачивается в круглую сумму.

Современные машины оснащены умной электроникой. Если компьютер замечает одновременное нажатие на обе педали, он либо снижает мощность двигателя, либо временно блокирует одну из команд, чтобы защитить трансмиссию. Некоторые авто вообще могут отключить подачу топлива, если такая ситуация продолжается слишком долго.

Но даже в таких случаях лучше не рисковать. Электроника может сработать не сразу или не спасти в условиях сильного износа. А ремонт коробки — удовольствие не из дешёвых, особенно если речь идёт об автомате.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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