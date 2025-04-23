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Ваш автомобиль умеет больше, чем вы думаете: полезные мелочи, которые скрыты в салоне

2:51
Авто

Современные автомобили набиты технологиями под завязку. Но парадокс в том, что многие полезные функции остаются незамеченными. Водители годами ездят, даже не подозревая, какие мелочи могут сделать их поездки безопаснее и удобнее. А ведь большинство этих возможностей доступны прямо сейчас - без дополнительной платы и тюнинга.

Салон автомобиля
Фото: Freepik by diana.grytsku
Салон автомобиля

Если в машине есть дети, первое, на что стоит обратить внимание - это блокировка задних дверей изнутри. Маленький рычажок на торце задней двери активирует так называемую детскую защиту: после её включения открыть дверь можно только снаружи. Даже если центральный замок разблокирован, малыш уже не сможет случайно открыть дверь во время движения.

Другой полезный элемент - кнопка блокировки стеклоподъёмников, которая почти всегда расположена рядом с кнопками управления окнами на водительской двери. Это спасение для родителей: дети, играющие с окнами, могут и простыть, и напугать водителя. Один щелчок — и управление передаётся только вам.

Система бесключевого доступа кажется современной и простой. Но что делать, если села батарейка, а ключ — "умный"? Большинство таких брелоков имеют спрятанное механическое жало, которое позволяет открыть дверь вручную. Нужно лишь найти маленький фиксатор на корпусе и достать ключ. Это может сэкономить кучу времени и нервов.

Даже зеркало заднего вида может вас удивить. В некоторых моделях оно оснащено электрохромным покрытием, которое автоматически затемняет поверхность при ярком свете фар сзади. Если на корпусе зеркала виден светодиод — скорее всего, функция уже активна. А на некоторых авто прямо на зеркале есть кнопка, которую можно запрограммировать для открытия ворот или шлагбаума.

Системы безопасности тоже умеют больше, чем кажется. При даже незначительном столкновении машина может отключить подачу топлива, чтобы исключить риск возгорания. Чтобы снова завести двигатель, нужно вручную активировать систему. Где находится кнопка сброса — описано в инструкции к машине.

Наконец, одна из тех функций, о которой знают далеко не все — регулировка высоты ремня безопасности. На средней стойке салона есть скрытый фиксатор: он позволяет изменить положение ремня, подстроив его под свой рост. Это не просто комфорт — это безопасность, особенно в случае аварии.

Каждая из этих функций может показаться мелочью. Но вместе они создают ощутимую разницу между просто поездкой и поездкой с комфортом и уверенностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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