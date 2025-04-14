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Дизель уже не тот: как солярка превратила машину в VIP-клиента СТО

Авто

Когда-то дизельные автомобили казались идеальным выбором: надёжные, экономичные и "неубиваемые". Но сегодня их популярность стремительно идёт на спад — и на то есть веские причины.

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

По словам владельца дилерской сети, ещё недавно доля дизельных легковушек на российском рынке доходила до 8%. Сейчас же их почти не встретишь ни среди отечественных моделей, ни среди предложений китайских брендов, которые завоёвывают всё большую долю. Производители просто не видят смысла продвигать то, что перестало быть востребованным.

Почему же интерес к дизелю так резко угас

Во-первых, дизельное топливо больше не даёт реальной экономии. Цена на литр солярки стабильно выше, чем на АИ-95 — разница составляет 13-14%. Экономичность, которая раньше делала такие авто привлекательными, сегодня просто съедается этой разницей в стоимости.

Во-вторых, обслуживание дизельного двигателя оборачивается внушительными расходами. Требуются специальные масла, регулярная замена топливных фильтров и добавка AdBlue. Плюс дорогие запчасти, которые не так-то просто найти, особенно если речь идёт о ремонте. Всё это делает содержание дизеля гораздо более затратным, чем бензинового аналога.

"Сегодня дизельные машины воспринимаются скорее как реликт прошлого, чем как актуальный выбор", — отмечает собеседник.

Современные реалии диктуют новые приоритеты: водители всё чаще выбирают простоту, доступность и низкие эксплуатационные затраты. И дизель, увы, перестаёт в это уравнение вписываться.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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