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У вариатора нет прощения: что делает режим N с чувствительной коробкой

2:18
Авто

Многие считают, что нейтраль - это просто "режим покоя" для машины с автоматом. Особенно на светофоре: мол, зачем держать селектор в положении D, если можно переключиться на N и "отдохнуть"? Но не всё так просто. Всё зависит от типа коробки передач — а вариантов, как известно, несколько.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

В классической автоматической коробке с гидротрансформатором режим N существует в первую очередь для буксировки. Он позволяет снизить давление масла в системе и безопасно тянуть машину на небольшой скорости. Но если постоянно переключаться с D на N и обратно в пробках, коробка начнёт изнашиваться быстрее. Причина - резкие скачки давления, которые плохо сказываются на ресурсных элементах трансмиссии. Так что в такой коробке лучше просто держать тормоз и не трогать селектор.

У машин с вариатором (CVT) всё ещё строже. Этот тип трансмиссии крайне чувствителен к температуре и нагрузке. Частое переключение на N и обратно может создавать лишние тепловые и гидравлические скачки, что вредит шкивам и ремню вариатора. В результате - перегрев, нестабильная работа и, в перспективе, дорогостоящий ремонт.

А вот роботизированная коробка чувствует себя в режиме N вполне комфортно. В ней нет классического гидроблока, и сцепление управляется электроникой. При нажатии на тормоз происходит автоматическое разъединение, и система переходит в режим ожидания. Перевод селектора в N на светофоре или при долгом ожидании - вполне разумный шаг, особенно чтобы снизить нагрузку на актуаторы и продлить срок службы сцепления.

Для сравнения: на механике удерживать сцепление долго не стоит — выжимной подшипник не любит такого обращения. В "роботе" всё устроено по-другому, но принцип схожий — при длительных остановках нейтраль — ваш друг.

Нейтраль полезна только в определённых коробках. В автомате и вариаторе — лучше не злоупотреблять, в роботе — наоборот, может даже спасти трансмиссию от преждевременного износа. Знать особенности своей коробки — это не только про комфорт, но и про экономию на будущем ремонте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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