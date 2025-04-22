Обслужить авто и не разориться: секреты антикризисной экономии

1:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Рост цен на обслуживание за последние пару лет ощутили все. Масло - в два раза дороже, фильтры - подорожали в четыре. И вроде бы вариантов немного: либо платить, либо рисковать качеством. Но на самом деле выход есть - и вполне разумный.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Многие автовладельцы до сих пор уверены, что для иномарки подходят только "фирменные" масла и жидкости. Но это давно не так. Сегодня российские производители технических жидкостей делают продукты, которые не просто соответствуют стандартам, но и имеют официальные допуски от брендов вроде Volkswagen, BMW, Porsche, Toyota, Kia и Hyundai. Один из примеров - моторные масла от "Лукойл", которые давно используются и в новых, и в подержанных авто без каких-либо нареканий.

Антифриз — ещё один пункт, где можно сэкономить. Местные производители выпускают охлаждающие жидкости, по составу и характеристикам не уступающие зарубежным. Главное — правильно подобрать тип, и всё будет в порядке: система охлаждения не заметит подмены.

Тормозная жидкость — та же история. Российские формулы уже давно применяются в обслуживании машин европейских и корейских марок. Безопасность на высоте, допуски есть, и стоит всё это заметно дешевле.

Экономить можно и нужно — но с умом. Выбирай проверенных отечественных производителей, проверяй соответствие спецификациям и следи за состоянием автомобиля. В условиях, когда всё дорожает, это способ не потерять в качестве и не вылететь в трубу по расходам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

