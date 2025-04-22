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Спущенные колёса после шиномонтажа — сигнал, который нельзя игнорировать

2:23
Авто

Поменял резину, уехал довольный — а через пару дней снова приходится искать насос. Колёса не пробиты, гвоздей нет, всё вроде новое. Знакомо? Потеря давления в шинах — это не всегда прокол. Есть как минимум шесть других причин, из-за которых воздух уходит, даже если снаружи всё выглядит нормально.

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Первое, на что стоит обратить внимание — это диски. Особенно если они литые и недорогие, китайского производства. Да, выглядят красиво и стоят доступно, но качество металла часто оставляет желать лучшего. Даже небольшая деформация — и воздух начинает уходить по ободу. На глаз — не видно, а шина медленно спускает.

Вторая причина — это трещины в диске. Получить такую "подарок" можно даже на вполне приличной дороге: достаточно попасть колесом на острый край асфальта или заехать на камень. Небольшая трещина даёт утечку, и колесу уже не удержать давление.

Третья возможная проблема — это повреждённая зона посадки шины на диск. При неаккуратном шиномонтаже эту область легко повредить, особенно если спешат или работают с изношенным оборудованием. Вроде шина новая, но уже не держит воздух должным образом.

Четвёртая причина скрыта внутри: повреждение внутреннего слоя покрышки. Иногда водитель, не заметив спущенное колесо, проезжает на нём лишние сотни метров. Внутри резина начинает отслаиваться, образуются микротрещины — и давление начинает падать.

Пятая — это старение шины. Резина теряет эластичность, особенно если хранилась в плохих условиях — на солнце, в сыром гараже, в стопке на боку. Итог: деформация, вибрации, нагрузка на подвеску и постоянная утечка воздуха.

И, наконец, шестое — износ ниппеля (золотника). Этот маленький клапан со временем теряет герметичность. Пропускает совсем чуть-чуть — но за сутки-другие колесу уже не хватает "дыхания".

Поэтому если колёса спускают, а гвоздей и дырок нет — не спеши списывать всё на "плохую резину". Осмотри диски, загляни в зону посадки, проверь ниппель. Иногда решение совсем рядом — и проще, чем кажется.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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